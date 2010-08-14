فراخوان نخستین مسابقه نقاشی کودکان روستاهای ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هنری حجم سبز در فروردین ماه 1387 طرح اجرای نقاشی در فضای باز روستاهای ایران "جشنواره هنر در روستا" را با این هدف که چه کنیم تا فعالیتهای هنری "نقاشی" را از نگارخانه ها، موزه ها و دانشگاههای هنر خارج و وارد فضای زیست مردم بویژه روستاهای ایران کنیم، برگزار کرده است.

این طرح تا به امروز در بیش از 45 روستا ودر هشت استان مازندران، تهران، کرمان، گلستان، بوشهر، اردبیل و گیلان برگزار شده است و بیش از هفت هزار روستایی به اجرای نقاشی پرداختند و بیش از چهار هزار اثر در دبیرخانه این جشنواره جمع آوری شده است.

این جشنواره با هدف تشویق و ترغیب کودکان روستاهای دنیا بخصوص کودکان روستاهای ایران به خلق آثار با مضمون دوستی، تبادل فرهنگ های بومی و اقلیمی و شناخت استعدادها شکل گرفته است.

رویکرد جشنواره ، اهمیت به قوله هنر و امری ضروری در بافت و فضای فرهنگی روستاهای ایران است و موضوع نخست آزاد و بخش ویژه "تمام روستای من" است.

در این جشنواره تنهاکودکان روستاها می توانند در این جشنواره شرکت کنند، از هر شرکت کننده حداکثر 2 اثر پذیرفته می شود، ابعاد اثر 30 در40 سانتی متر و 50 در 70 سانتی متر باشد.

این آثار باید حتماً روی مقوای نقاشی به اجرا درآید، با گواش، مدادرنگی، پاستل، کلاژ، آبرنگ و ... باشد و تکنیک و اجرا آزاد است. شرایط سنی برای شرکت کننده ها از 4 تا 12 سال است.

نحوه پست آثار باید به گونه ای باشد که در حمل و نقل آسیب نبیند و در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی به عهده جشنواره نیست و آثار عودت داده نخواهد شد.

به هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهینامه جشنواره اهدا خواهد شد. دبیرخانه جشنواره حق استفاده از تصاویر را برای استفاده در تبلیغات، بروشور، کتاب و سایر موارد مشابه خواهد داشت.

محل استقرار آثار در نمایشگاه بر اساس تصمیم مسئولان برگزاری جشنواره خواهد بود .

نام و نام خانوادگی، سن شرت کننده، آدرس پستی به همراه کدپستی، نام استان، شهر و روستایی که در آن زندگی می کنید و شماره تماس مربوطه در پشت اثر الزامی است.

تمام آثار چه انتخاب شده و چه انتخاب نشده در دبیر خانه جشنواره هنر در روستا بایگانی خواهد شد .

تمام آثار ارسالی و نام شرکت کنندگان تحت عنوان اولین پایگاه هنرمندان روستاهای ایران در دبیرخانه جشنواره بایگانی شده است به عنوان اولین بانک تخصصی هنرمندان جوان روستاهای ایران معرفی خواهند شد.

زمان ارسال آثار، 25 بهمن ماه و زمان انتخاب آثار 15 اسفند ماه است مان نمایشگاه : 7 فروردین ماه 1390

مکان اول : سد سنبل رود شهر شیرگاه در شهرستان سواد کوه استان مازندران

مکان دوم : یکی از فرهنگسراهای تهران

بعد از برگزاری نمایشگاه در سد سنبل رود این نمایشگاه با هماهنگی هایی که صورت گرفته است وارد استان تهران خواهد شد .

شرکت کنندگان می توانند آثار خود را به آدرس مازندران، قائمشهر- خیابان ساری - روستای کوتنا- صندوق پستی 44464-47681 دبیر خانه جشنواره هنر در روستا . (مشمولی) یا مازندران - قائمشهر - خیابان 16 متری - کوچه شهید کبیری - روبروی ساختمان آرام - آموزشگاه و نگار خانه حجم سبز ارسا کنند.