وضع مالیات بر اصناف در کشور شفاف سازی شود

محمد نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با بیان اینکه، مالیات اصناف از طریق مامورینی انجام می گیرد که در بطن بازار نیستند، افزود: لازم است طرح یا لایحه ای در خصوص تشکیل کارگروهی با حضور مجامع امور صنفی و تشکل های کارفرمایی جهت تعیین میزان مالیات تدوین و تصویب شود.

وی نتیجه تداوم وضعیت موجود در تعیین مالیات اصناف را ترسیم غیرواقعی دورنمایی از شرایط فعالیتهای اقتصادی دانست و تاکید کرد: علاوه بر قانونگذاری صحیح، باید بازاریان و صنعتگران که طی سال های گذشته متحمل خسارات ناشی از رکود فعالیت بوده اند، مورد حمایت ویژه نظیر تجدیدنظر در نرخ مالیات ها و نیز تقسیط طویل المدت مالیات ها قرار گیرند.

این فعال سیاسی همچنین به هدف دولت در ایجاد اشتغال و کارآفرینی اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخلاف این هدف سازمان تامین اجتماعی اقدام به حذف کمک دولتی برای برخی از کارگران کارگاه ها و صنعتگران نموده است که عواقب نگران کننده ای را به همراه خواهد داشت.

نوری زاده با تشریح مفاد ماده 103 قانون تامین اجتماعی نسبت به عدم تمدید قانون مربوط به این ماده هشدار داد و اظهار داشت: این ماده قانونی یکی از اقدامات دولت در خصوص حمایت از اشتغال زایی بوده که در صورت عدم تمدید، خطری جدی در زمینه بیکاری جوانان و بروز مشکلات جبران ناپذیر برای کشور به وجود خواهد آمد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی جمعیت حامیان انقلاب اسلامی- جبهه حامیان ولایت همچنین به فرایند قانونی اخذ پروانه ساختمانی توسط پیمانکاران اشاره کرد و با تاکید بر لزوم برچیده شدن مسیرهای غیرضرور در این فرایند، افزود: اکنون باید پیمانکار با معرفی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نموده و مبلغ هنگفتی را جهت بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می نماید که نارضایتی شدیدی را ایجاد کرده است که بنظر می رسد اگر به جای واریز مبلغ بیمه به حساب تامین اجتماعی پیمانکار شخصاً کارگران خود را بیمه نماید و شهرداری نیز موظف گردد در مواقع تمدید یا صدور پایانکار راساً اقدام نماید،‌ نتیجه مطلوبی حاصل خواهد شد.

نوری زاده عملکرد سازمان ها در قبال دولت الکترونیک را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به وجود برخی ناهماهنگی ها بین دستگاه های اجرایی در اجرای قانون مربوط به تحقق این ایده، تصریح کرد: ضرورت دارد نمایندگان مجلس با احساس مسئولیت بیشتر، گامی اساسی در راستای نهادینه شدن دولت الکترونیک برداشته و اقدام موثری در این زمینه انجام دهند.

به گفته وی هم اکنون 70 درصد از رفت آمدهای درون شهری صرفاً برای کسب اطلاعات در مورد خدمات مختلف صورت می گیرد و نتیجه این رفت و آمدها افزایش ترافیک، آلودگی هوا، هزینه سوخت و افزایش تصادفات و در نهایت سپری شدن زمان مفید فعالیت روزانه مردم در ادارات و سازمان ها است که با تحقق دولت الکترونیک این پیامدها مرتفع خواهد شد.

نوری زاده از تبریز به عنوان شهر دانشگاهی ایران یاد کرد و افزود: نمایندگان مجلس باید با استفاده از ظرفیت موجود، تبریز را به عنوان شهر دانشگاهی کشور معرفی کرده و با ایجاد بستر مناسب برای ارتباط دانشگاه با صنعت موجبات تخصصی شدن و پیشرفت بخش صنعت را فراهم نمایند.