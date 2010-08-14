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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

جشنواره روستایی قصه های محلی در مازندران برگزار می شود

جشنواره روستایی قصه های محلی در مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل روستایی استانداری مازندران از برگزاری نخستین جشنواره روستایی قصه های محلی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذات الله زارعی ظهر شنبه در حاشیه امضاء تفاهمنامه همکاری مشترک بین اداره کل امور روستایی استانداری مازندران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اظهار داشت: به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های فرهنگی و برخوردارسازی مناطق و روستاهای استان از تسهیلات فرهنگی جهت توسعه روستاها این تفاهمنامه تنظیم و به امضاء رسید.

زارعی معرفی کتب مفید و سازنده به کودکان روستایی به منظور ترویج فعالیت کتابخوانی را از جمله اهداف این تفاهمنامه اعلام کرد.

وی گفت: تجلیل و تکریم از مفاخر کودک و نوجوان روستاها، اهدای کتاب به دانش آموزان مناطق روستایی و برگزاری جشنواره قصه گویی به زبان محلی در راستای حفظ فرهنگ بومی در روستاها از دیگر اهداف این تفاهمنامه است.

مدیرکل روستایی استانداری مازندران تصریح کرد: بر این اساس فروشگاه های محصولات فرهنگی وی‍ژه کودکان و نوجوانان در روستا ها راه اندازی می شود و اعتبار مورد نیاز برای کتابخانه پستی جهت پست و ارسال کتاب به روستاها نیز تامین می شود.

وی افزود: دهیاران درروستاها با شناسایی و اعلام اسامی کودکان و نوجوانان فعال در روستا و در برگزاری همایش ها و جشنواره ها از جمله جشنواره قصه گویی به زبان محلی مشارکت دارند.

زارعی مدت این تفاهمنامه را یک سال اعلام کرد و گفت: با توافق طرفین این تفاهمنامه تمدید خواهد شد.

کد مطلب 1133525

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