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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۴۴

تمام محورهای هراز تا سال 92 چهار خطه می شود

تمام محورهای هراز تا سال 92 چهار خطه می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: عملیات چهار خطه کردن محور ترانزیتی هراز تا پایان سال 92 پایان خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر شنبه در جلسه بررسی وضعیت چهار خطه کردن محور هراز با بیان اینکه محور هراز یکی از جاده های مهم و پرتردد کشور است، افزود: به منظور تسهیل در رفت و آمد مردم و فراهم آوردن زمینه دسترسی آسان به شمال کشور، دولت با تمام توان، توسعه و چهار خطه کردن این جاده را پیگیری می کند.

وی با تاکید بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه های دخیل در اجرای این پروژه عظیم ملی، خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه های ملی باید با همت و کار مضاعف در جهت تحقق اهداف دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی، تلاش کنیم.

هاشمی از مسئولان خواست تا موانع احتمالی در روند اجرای این طرح را بردارند و تصریح کرد: امیدواریم با همکاری همه دستگاه ها، کار ۴ خطه کردن کامل محور هراز تا پایان سال ۹۲ به پایان برسد.

وی ادامه داد: اختلافات دستگاه ها در مسیر اجرای این پروژه باید به گونه ای حل و فصل شود که در نهایت منجر به رضایت مردم و اجرای سریع این طرح شود.

معاون عمرانی استاندار همچنین سد منگل را یکی دیگر از طرح های مهم استان دانست و افزود: عملیات اجرایی سیستم انحراف این سد آغاز شده و بیش از ۱۱ کیلومتر جاده جایگزین باید در آن احداث شود.

کد مطلب 1133531

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