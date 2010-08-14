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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

849 خانواده زندانی تحت پوشش کمیته امداد لرستان هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان از تحت پوشش قرار دادن 849 خانواده زندانی در این استان خبر داد.

غلامرضا متقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با تشریح اقدامات این کمیته در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، اظهار داشت: اقدامات کمیته امداد هم در رابطه با کمک به خانواده های زندانیان و هم خود زندانیان بوده است.

وی با اشاره به وضعیت خانواده های زندانیان جرایم غیرعمد، یادآور شد: در این رابطه تاکنون 849 خانواده زندانی تحت پوشش کمیته امداد استان قرار گرفته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان ادامه داد: در ماه مبلغی بالغ بر 37 میلیون تومان و در سال 500 میلیون تومان مستمری به خانواده های این زندانیان پرداخت می شود.

متقی ادامه داد: همچنین تاکنون 54 میلیون تومان کمک هزینه برای تامین پوشاک، یک میلیارد تومان بن کالا و حدود یک میلیارد تومان خدمات فرهنگی، درمانی، مسکن و ...به این خانواده ها پرداخت شده است.

وی یادآور شد: همچنین تاکنون برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بالغ بر یک میلیارد و 170 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده که این میزان تسهیلات منجر به آزادی 38 زندانی شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان خاطر نشان کرد: همچنین در سالجاری بیش از 13 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد توسط کمیته امداد استان آزاد شده است.

متقی به طرح های در دستور کار این نهاد اشاره کرد و گفت: در آینده ای نزدیک همه زندانیانی که دارای جرایم مالی کمتر از یک میلیون تومان هستند با کمک کمیته امداد امام خمینی(ره) آزاد خواهند شد.

کد مطلب 1133534

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