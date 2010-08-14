6 نرم افزار ویژه آی - فن برای مسلمانان در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با شروع ماه مبارک رمضان فروشگاه آنلاین اپل، نرم افزارهای بسیاری را ویژه مسلمانان عرضه کرده است.

از جمله این نرم افزارها می توان به "آی- قرآن" (iQuran) و "آی- نماز" (iPray) اشاره کرد. این دو نرم افزار ساعات نماز را یادآوری می کنند.

همچنین نرم افزارهای "قبله را پیدا کن" (Find Mecca) و "مسجد را پیدا کن" (mosque finder) به مسافرانی که به کشورهای خارجی سفر می کنند جهت دقیق قبله را نشان می دهد.

پس از نوکیا و ال. جی که در سالهای گذشته اقدام به ارائه نرم افزارهای ویژه ماه مبارک رمضان بر روی محصولات خود کرده بودند اکنون نوبت به اپل است که این نرم افزارهای جدید را ویژه "آی- فن" و همچنین "آی- پد" ارائه کند.

براساس گزارش رای نیوز، از دیگر نرم افزارهای محصولات اپل می توان به نرم افزار "دعای روزهای ماه مبارک رمضان" (Ramadan Daily Dua) اشاره کرد.

این نرم افزار که با قیمت 99 سنت عرضه می شود دعاهای ویژه هر یک از روزهای این ماه را به صورت صوتی و متنی عرضه می کند.

Ramadan Booster Pro عنوان نرم افزار دیگری است که با نصب بر روی "آی- فن" یا "آی- پد" به روزه داران مشاوره هایی را برای سازماندهی ماه رمضان به روشی صحیح ارائه می کند.

همچنین شبکه تلویزیونی Rtl 2 آلمان از ابتدای ماه مبارک رمضان به مدت 30 روز زمان سحر، طلوع و غروب آفتاب را به منظور رفاه حال روزه داران مسلمان ساکن این کشور اعلام می کند.