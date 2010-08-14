رئیس جمهور لااقل رئیس دفتر خود را سفارش به سکوت کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی بعد از ظهر شنبه در اولین جلسه از سلسله تفاسیر خود در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه‌(س) گفت: در شرایط فعلی تضعیف دولت کار صحیحی نیست و باید دولت قوی و مقتدر باشد تا بتواند در مقابل تهدیدات خارجی ایستادگی کند.



وی با بیان اینکه در عین حال دولت نباید خود را تضعیف کند، ابراز داشت: اینکه رئیس دفتر دولت هر روز بلند شود و سخنی ناموزون بگوید و تنشی را ایجاد کند این امر به نفع جبهه داخلی نیست.



این مرجع تقلید افزود: پیشنهاد من به رئیس جمهور این است که لااقل اگر نمی‌تواند به هر دلیلی با وی خداحافظی کند، وی را سفارش به سکوت کند تا کشور در مقابل دشمن خارجی واحد و قدرتمند عمل کند.



وی با بیان اینکه نباید چشم‌ها را بر روی حقیقت بست، بیان داشت: بسیاری از مردم از گرانی ارزاق و سنگینی مال الاجاره شکایت دارند که باید به این مسئله توجه شود و مشکلات طبقات ضعیف و محروم نیز مورد توجه قرارگرفته و حل شود.



رمضان بهترین فرصت برای خودسازی است



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به اهمیت ماه رمضان ابراز داشت: رمضان ماه قرآن کریم است که به واسطه همین امر این ماه برکت پیدا کرده است.



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم عنوان کرد: ‌رمضان ماه ضیافت الهی و ماه مبارزه با هوای نفس است و ماهی است که شیطان در بند است و بهترین فرصت برای بازسازی و خودسازی است.



وی با تأکید بر تلاوت قرآن کریم در این ماه بیان کرد: تلاوت قرآن کریم باید همراه با تعقل و تأمل در آیه‌ها و ترجمه‌های آن باشد و اگر تلاوت قرآن کریم همراه با خواندن ترجمه و تأمل باشد موجب تربیت انسان است.



وی در ادامه رمضان را ماه دوستی عنوان کرد و بیان داشت: اگر فردی با یکی از بستگان خود اختلاف و یا کینه‌ای از وی دارد در این ماه کدورت‌ها را کنار گذاشته و آشتی کند.



وسواس در نیت روزه صحیح نیست



این استاد حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به مسائلی پیرامون روزه به نیت اشاره کرد و ابراز داشت: برخی از افراد در نیت گرفتار وسواس می‌شوند.



وی افزود: نیت مسئله‌ای ساده است و همینکه فرد بیدار شده و سحری می‌خورد و یا می‌گوید قبل از اذان آب بخورم همین نیت است‌.



آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: اگر کسی شب خواب بماند و موقع اذان بیدار شود تا قبل از ظهر زمان برای نیت وی وجود دارد و افراد نباید وسوسه‌ها را در مسائل نیت وارد کنند.



نباید به دلایل کوچک روزه را باطل کرد



وی در ادامه با اشاره به روزه سالمندان و بیماران گفت: چنانچه روزه موجب تشدید، ‏طولانی شدن و یا اضافه شدن بر بیماری فرد شود روزه از چنین بیماری ساقط می‌شود و سالمندانی که روزه موجب بروز ضعف غیرقابل تحمل در آنها می‌شود نیز نباید روزه بگیرند.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه برخی افراد با اندک مسئله‌ای روزه خود را باطل می‌کنند، عنوان کرد: این امر صحیح نیست.



وی در ادامه درباره روزه زنان باردار و شیرده ابراز داشت: اگر روزه برای حمل یا برای کودک شیرخوار ضرر داشته باشد نباید گرفته شود و اگر روزه برای حمل یا کودک ضرر نداشته باشد بلکه برای مادر ضرر داشته باشد در این مورد نیز روزه نباید گرفته شود.



آیت الله مکارم شیرازی گفت: ‌اما یک تفاوت در اینجا وجود دارد و آن این است که اگر روزه برای مادر ضرر داشته باشد و این ضرر تا سال آینده ادامه پیدا کند روزه قضا ندارد و باید کفاره آن داده شود و اگر روزه برای کودک ضرر داشته باشد و تا سال آینده ادامه پیدا کند هم قضا دارد و هم کفاره سیر کردن یک گرسنه نیز باید پرداخت شود.