200 تن مرغ منجمد به قیمت دولتی در اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری ظهر شنبه در دیدار با اصناف و کسبه اردبیل در محل جامعه اسلامی بازار اظهار داشت: این میزان مرغ منجمد در شش نقطه شهر اردبیل و در قالب گشتهای سیار و فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی توزیع شد.

وی با اشاره به افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات ویژه این ایام، در راستای کنترل و تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها و برخورد با متخلفین تاکید کرد و افزود: تامین فرآورده های پروتئینی بویژه توزیع مرغ منجمد در بازار ضروری است.

فرماندار اردبیل با تاکید بر ضرورت همراهی و همدلی بازاریان معتمد و متعهد در کاهش فشارهای اقتصادی به خانواده های کم بضاعت و نیازمند در این ایام تصریح کرد: داشتن روحیه انصاف، مروت و دستگیری از نیازمندان یک تکلیف شرعی و دینی است.

وی یاد آور شد: وظیفه انسانی ایجاد می کند با همه وجود فضا را از دست افراد فرصت طلب و سودجو سلب کرده و با نظارت مستمر و خود کنترلی به معنای واقعی شایستگی تشرف به این ماه نورانی و پر فیض را در خود احصا کنیم.

اکبری همچنین از ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی پذیرایی بدون مجوز قبل از افطار در اردبیل خبر داد و ابراز داشت: با نظارت مستقیم اتحادیه های صنفی مشاغلی نظیر چلوکبابی، اغذیه و کباب فروشی بدون مجوز رسمی و قانونی حق فعالیت قبل از افطار ندارند.

وی متذکر شد: به لحاظ رفاه عمومی مسافرین تابستانی، فقط به برخی از واحدهای صنفی پذیرایی واقع در مبادی ورودی و خروجی محورهای مواصلاتی منتهی به مرکز استان مجوز فعالیت در این ایام صادر شده است.

فرماندار اردبیل خاطر نشان کرد: واحدهای صنفی فعال نیز باید در نوع و نحوه پذیرایی و کیفیت توزیع و فروش ضمن حرمت گذاری به اعتقادات و باورهای دینی، در ایجاد فضای مناسب و شایسته با پوششهای لازم حفاظ شده، عمل کنند.

در این جلسه معاون سیاسی استانداری اردبیل نیز با اشاره به همکاری اصناف و بازاریان در مناسبت های مختلف انقلاب اسلامی اظهار داشت: اصناف پایه اصلی حفظ شعائر اسلامی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر هستند.

فیروز احمدی با اشاره به حجاب و عفاف به عنوان فرهنگ اصیل اسلامی تاکید کرد: رعایت حجاب و عفاف یکی از ارکان مهم اجتماعی است که بخش بازار و اصناف در تولید و توزیع نیازمندیهای جامعه و برقراری پوشش اسلامی نقش مهمی را ایفا می کنند.

وی با اشاره بر ضرورت مقابله با اقدامات سازماندهی شده در ترویج بی حجابی و بدحجابی در جامعه افزود: باید از طریق مجامع امور صنفی با هدف نهادینه ساختن فرهنگ حجاب و عفاف در تقویت و تحکیم بنیانهای اخلاقی و معنوی تلاش کرد.