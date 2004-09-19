صدا و سيما نماينده دلسوزان ، روحانيت و متدينين جامعه است و همه چشم به آن دوخته اند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا وي در اين مراسم طي سخناني رسالت صدا و سيما را بسيار سنگين برشمرد و اظهار داشت: فرصتي كه امروز در اختيار همه مسوولان نظام جمهوري اسلامي ايران است، فضاي جبران عقب افتادگي هاست. امروز زمان توجه به لحظه لحظه فرصت هاي ماست.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني بوشهري افزود: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كه به بركت خون شهيدانمان و رهبري اماممان شكل گرفت دوستان فراواني در دنيا پيدا كرديم و به همان نسبت دشمنان فراوان، دشمنان كينه توزي كه نمي خواهند كه ما يك لحظه زنده بمانيم. تبليغاتي كه در گذشته وجود داشت و قدرت رسانه اي گذشته با امروز قابل قياس نيست. گاهي به يك نوشته و گفتار بسنده مي كردند ولي جهان بصورت يك دهكده يكپارچه از مساله اي سخن مي گويد.

وي ادامه داد: تهاجم با انواع و اقسام مختلفش اطراف ما را احاطه كرده است تهاجم در شناخت ها و باورها، ارزش ها، رفتار و كردارها، حال چه شخصيتي، نهادي و مجموعه اي بايد عهده دار نهادينه كردن فرهنگ ديني جامعه باشند و مانند مرزباناني بيدار توطئه هاي دشمنان را شناسايي كنند؟

مدير حوزه علميه قم روحانيت، دلسوزان جامعه و مسوولان را به عنوان مرزبانان فرهنگ ديني كشور برشمرد و يادآور شد: همه اين مسوولان اميدشان بعد از عنايات خداوند به يك جاي ديگر منعطف شده است و آن رسانه است. نقش كارساز و بي بديل صدا و سيما براي هيچ كس قابل انكار نيست. مي تواند فرهنگسازي كند و در برابر تهاجم دشمن رسانه ملي ما كه داراي قدرت اعجاب انگيزي نيز مي باشد مي تواند كارساز باشد و در حقيقت صدا و سيما نماينده همه دلسوزان جامعه است. نماينده روحانيت مسوولان جامعه و متدينين جامعه است و همه چشم به آن دوخته اند.

وي خاطرنشان كرد: اين رسانه كه بايد سخنگوي جامعه باشد چه طرح و برنامه اي و سازوكار مناسبي دارد، اگر فرهنگ بيگانگان در حال نفوذ است چه راهي براي پيشگيري طراحي كرده است؟

حجت الاسلام والمسلمين حسيني بوشهري قم را مامن آل محمد (ص) معرفي كرد و يادآور شد: قم امروز مانند ديگر شهرهاي كشور نيست و من هميشه با زبان گلايه اين موضوع را به مسوولان صدا و سيما منتقل كرده ام كه در انعكاس اخبار ، به رويدادهاي قم مانند يك شهر معمولي نگاه نكنيد. اينجا در حقيقت نماينده تمام دلسوزان و نماينده تمام عاشقان مسير الهي ست ، قمي كه امروز نماينده حدود هفتاد كشور را در خود جاي داده است . احساس مي كنم قم همان وعده گاه مدينه فاضله است و رسانه بايد اخبار قم را به شكل شايسته اي به جامعه منتقل كند.