توسعه پایدار در گرو تعهد مبتی بر علم و دانایی محوری است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان ظهر شنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان در سخنانی اظهار داشت: اگر به فکر حل مشکلات استان در ابعاد مختلف هستیم در گام اول بایستی به آموزش و پرورش بیش از پیش توجه کنیم.

دهمرده با بیان اینکه توسعه پایدار در گرو تعهد و تخصص مبتی بر علم و دانایی محوری است، افزود: توجه به آموزش و پرورش به عنوان یک وظیفه و اعتقاد نیاز جامعه است که در این راستا همه مدیران و مسئولان استان موظفند که در راستای رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت همکاری کامل را با آموزش و پرورش داشته باشند.

وی توطئه های دشمنان علیه کشورمان را ناشی از خشم و نگرانی آنان از علمی شدن ایران اسلامی دانست و بیان داشت: رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت فرهنگی خود حرکت شتابان در مسیر علم است و موفقیتهای امروز کشورمان در حوزه های مختلف هوا فضا، هسته ای، نانو و ... حاصل همین اعتقاد در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

استاندار لرستان سرمایه گزاری در بخش نیروی انسانی را پرسودترین بخش سرمایه گذاری دانست و از متولیان امر تعلیم و تربیت در استان خواست در جهت به روز کردن آموزشها در این بخش تلاش بیشتری به خرج دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز با تشکر از اهتمام ویژه مدیریت استان به مجموعه آموزش و پرورش عمده ترین فعالیتهای آموزش و پرورش استان را بر مبنای برنامه دانست و گفت: با کار کارشناسی و علمی، آموزش و پرورش لرستان طی سه سال گذشته کارنامه قابل قبولی داشته است.

علی ماکنعلی به برخی از موفقیتهای آموزش و پرورش در حوزه های مختلف اشاره کرد و یادآور شد: به عنوان نمونه در سال گذشته در کسب رتبه های سه رقمی کنکور سراسری، 68 درصد رشد داشته ایم.