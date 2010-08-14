ستاد رمضانیه در شیراز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد اسدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این ستاد زیر نظر فرماندار شیراز تشکیل شده و بیش از 100 نفر در این ستاد به عنوان ناظر فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه اجازه نمی دهیم عده ای سودجو و گرانفروش به مردم فشار وارد کنند، اظهار داشت: ستاد رمضانیه فعالیت خود را آغاز کرده و مصمم به پیگیری و برخورد جدی با گرانفروشان است.

رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان شیراز گفت: در ماه رمضان فعالیت شبکه بازرسی و نظارت اصناف تقویت می شود و از سوی دیگر ناظران افتخاری نیز انسجام بیشتری به فعالیتهای خود خواهند داد.



اسدی با بیان اینکه هر شهروند یک ناظر است از عموم شهروندان خواست در صورت مواجه با هر گرانفروشی مراتب را از طریق سامانه 1820 فرمانداری شیراز اطلاع رسانی کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

ستاد رمضانیه با همکاری سازمان بازرگانی ، تعزیرات حکومتی و مجمع امور صنفی راه اندازی شده است.