سهم تولید ناخالص کشاورزی 23 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، صفدر نیازی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه این استان از توسعه بیش از 15 هزار هکتار باغ در این استان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 11 هزار و 900 هکتار زمین در راستای توسعه باغات در استان در دست اجراست.

وی توسعه باغات استان را مستلزم تأمین اعتبار لارم دانست و افزود: بر همین اساس با ارائه اعتبارات مورد نیاز می‌توانیم طی دو سال آینده سطح 44 هزار هکتاری باغات استان را به 56 هزار هکتار توسعه دهیم.

نیازی میزان تولید سالانه بخش شیلات استان را بیش از 12 هزار تن اعلام کرد و افزود: با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان در بخش شیلات می‌توانیم با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی این میزان تولید را به 50 هزار تن ارتقا دهیم.

سرپرست جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از وجود بیش از 18 مجتمع گاوداری در این استان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌های توسعه دامداری و دامپروری استان و در صورت جذب اعتبارات لازم افزایش تعداد مجتمع‌های گاوداری استان به بیش از 30 مجتمع در دستور کار این سازمان قرار خواهد گرفت.

وی از وجود بیش از یک‌ میلیون و 400 رأس دام سنگین در استان خبر داد و گفت: با توجه به آلودگی‌های محیطی ایجاد کننده از سوی دامدادی‌های مستقر در شهر و در راستای رفاه حال شهروندان انتقال مجتمع‌های دامداری از داخل شهرهای استان به حاشیه شهر مجدانه در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

نیازی با بیان اینکه در حال حاضر تولید ناخالص ملی بخش کشاورزی در کشور 15 درصد است، گفت: این در حالی ا‌ست که با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های کشاورزی و دامپروری استان میزان تولید ناخالص در این ستان بیش از 23 درصد است.

وی با بیان اینکه تنها پنج درصد سرمایه‌گذاری کشور اختصاص به بخش کشاورزی دارد، تصریح کرد: این در حالی‌ است که 20 درصد اشتغال مولد کشور مرتبط با بخش کشاورزی است.

نیازی میزان طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری در استان را بیش از 962 طرح اعلام کرد و افزود: تاکنون در بخش دامپروری بیش از 360 طرح و در بخش دامپزشکی بیش از 21 طرح مجوز پروانه تأسیس و موافقت اصولی دریافت کرده‌اند.

سرپرست جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری میزان تولیدات محصولات کشاورزی استان را بیش از یک ‌میلیون و 150 هزار تن اعلام کرد و گفت: از این میزان تولید بیش از 250 هزار تن فرآورده‌های شیری و مابقی تولید محصولات کشاورزی و باغی است.