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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۳۱

در چهار محال و بختیاری؛

اعتبارات فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی 50 درصد افزایش یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از افزایش 50 درصدی اعتبارات فرهنگی این نهاد در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، حجت‌الاسلام محمد میربد بعد از ظهر روز شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب اظهار داشت: ساماندهی امور مبلغان، ساماندهی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، دینی و حمایت از برنامه‌های قرآنی در رأس فعالیت‌های فرهنگی این نهاد است.

وی افزود: در حال حاضر فعالیت‌های فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی با 53 زیر شاخه در بخش‌های آموزشی، پژوهشی، قرآنی و فعالیت در فضای مجازی اجرا می‌شود.

میربد با بیان اینکه در سال جاری اعتبارات فرهنگی این نهاد 50 درصد افزایش یافته است، گفت: این در حالی‌ است که 40 درصد این میزان تاکنون اختصاص یافته است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این نهاد، گفت: اداره تبلیغات اسلامی برنامه‌های فرهنگی خود را در قالب برپایی نمایشگاه در مناسبت‌های مختلف مذهبی، کنگره شعر عاشورایی، حمایت از تألیفات دینی و پایان نامه‌های دانشجویی، تربیت مربیان قرآن، ساماندهی کتابخانه‌های مساجد، حمایت از کانون مداحان و جهت بخشی به فعالیت‌های آنان اجرا می‌کند.

میربد ادامه داد: برگزاری گفتمان‌های دینی در مدارس، استقرار پایگاه‌های غنی سازی اوقات فراغت با رویکرد دینی، حمایت از هیئت‌ها و مساجد محوری، اعزام مبلغ متخصص و حمایت از افراد ثأتیرگذار فرهنگی و قرآنی از دیگر فعالیت‌های فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی در طول سال است.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی این نهاد با رویکرد جهت‌دهی به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و حمایت از اقشار تأثیرگذار جامعه در راستای ارتقای سطح فرهنگ دینی و مذهبی مردم اجرا می‌شود.

میربد با تاکید بر روزآمد بودن برنامه‌های تبلیغی این نهاد افزود: با برگزاری گفتمان‌های دینی به بسیاری از سئوالات و شبهات دینی جوانان توسط کارشناسان دینی و اساتید حوزه و دانشگاه استان پاسخ داده می‌شود.

وی با اشاره به اهداف اجرای این گفتمان‌ها تصریح کرد: پاسخگویی به شبهات فکری و اعتقادی اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جوان، توسعه اخلاق اسلامی در جامعه و ارتباط دو سویه با جوانان از اهداف مهم برگزاری گفتمان‌های دینی است.

میربد همچنین از برگزاری کارگاه هم‌اندیشی مهارت‌های گفتمانی اساتید در شهرکرد خبر داد و گفت: این کارگاه با هدف آشنایی بیشتر با مهارت‌های گفتمان‌های دینی برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: آسیب‌های اجتماعی در خانواده، مهدویت، اهمیت و جایگاه ولایت فقیه، بصیرت از منظر قرآن و روایات، ولایت‌مداری و بصیرت دینی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این کارگاه است.

میربد وظیفه مبلغان و کارشناسان دینی در این برهه از زمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در زمان حاضر که دشمن جبهه خود را تغییر داده و با شیوه‌ای نرم به جنگ با عقاید و باورهای دینی مردم آمده‌اند و از خود برای تضعیف دین مبین اسلام هزینه می‌کنند از این رو وظیفه اصلی مبلغان روشنگری افکار عمومی به ویژه جوانان و نوجوانان در حوزه دین و تقویت باورهای آنان با روش‌های مختلف است تا در مقابل این هجمه‌ها بیمه شوند.

کد مطلب 1133569

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