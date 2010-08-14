ونگر تا سال 2014 با توپچی ها تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مربی فرانسوی که با آرسنال به سه عنوان قهرانی رقابت های لیگ برتر و چهار جام حذفی انگلستان دست پیدا کرده، از سال 1996 هدایت این تیم موسوم به توپچی ها را بر عهده گرفته است. ونگر در فاصله یک روز تا بازی با لیورپول در هفته نخست رقابت های لیگ برتر، قرارداد خود را با آرسنال تا سال 2014 تمدید کرده است.

ونگر در گفتگو با وب سایت باشگاه آرسنال اظهار داشت: قلب من متعلق به آرسنال است و می خواهم با این تیم قهرمان شوم. تعهد و علاقه من برای موفقیت در این تیم بیش از هر زمانی است. تمدید قرارداد بدین معناست که بتوانم با گروهی از جوانان مستعد به موفقیت دست پیدا کنم. به من اعتماد کنید ، آنها آماده جام بردن هستند.

آرسنال با مربیگری آرسن ونگر از سال 2005 که فاتح رقابت های جام حذفی شد، هیچ جامی نبرده است. آرسنال در فینال لیگ قهرمانان سال 2006 به بارسلونا باخت ضمن اینکه فینال لیگ کاپ در سال 2007 را هم واگذار کرد.