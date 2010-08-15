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۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

اسدی به مهر خبر داد:

آغاز جذب هیئت علمی علوم پزشکی از شهریور/ شرایط اختصاصی و عمومی جذب

آغاز جذب هیئت علمی علوم پزشکی از شهریور/ شرایط اختصاصی و عمومی جذب

رئیس مرکز امور هئیت علمی وزارت بهداشت از فراخوان جذب هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در شهریور ماه خبر داد.

دکتر محمدحسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنجمین فراخوان جذب عضو هیئت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاههای علوم پزشکی در شهریور ماه اعلام می شود و افراد واجد شرایط می توانند در فرصت تعیین شده، مدارک خود را ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات فراخوان جذب هیئت علمی از طریق وزارت بهداشت و روزنامه های کثیرالانتشار اعلام می شود.

به گزارش مهر، از جمله شرایط عمومی جذب هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی، اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، عدم سوء پیشینه کیفری و جزایی، داشتن کارت پایان خدمت ویژه آقایان اعلام شده و در هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی در شرایط مساوی، اولویت استخدام با متقاضیان بومی است.

شرایط اختصاصی استخدام هیئت علمی علوم پزشکی دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی یا گواهی فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری علوم پایه پزشکی (Ph.D) و شرایط سنی از جمله حداکثر سن 35 سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و 45 سال برای دارندگان مدارک دکتری تخصصی و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی است.

کد مطلب 1133578

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