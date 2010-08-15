آغاز جذب هیئت علمی علوم پزشکی از شهریور/ شرایط اختصاصی و عمومی جذب

دکتر محمدحسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنجمین فراخوان جذب عضو هیئت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاههای علوم پزشکی در شهریور ماه اعلام می شود و افراد واجد شرایط می توانند در فرصت تعیین شده، مدارک خود را ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات فراخوان جذب هیئت علمی از طریق وزارت بهداشت و روزنامه های کثیرالانتشار اعلام می شود.

به گزارش مهر، از جمله شرایط عمومی جذب هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی، اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، عدم سوء پیشینه کیفری و جزایی، داشتن کارت پایان خدمت ویژه آقایان اعلام شده و در هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی در شرایط مساوی، اولویت استخدام با متقاضیان بومی است.

شرایط اختصاصی استخدام هیئت علمی علوم پزشکی دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی یا گواهی فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری علوم پایه پزشکی (Ph.D) و شرایط سنی از جمله حداکثر سن 35 سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و 45 سال برای دارندگان مدارک دکتری تخصصی و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی است.