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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

آیت‌الله استادی:

عمل صالح مانع از تأثیرپذیری نداهای شیطانی می‌شود

عمل صالح مانع از تأثیرپذیری نداهای شیطانی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم گفت: عمل صالح مانع از تاثیرپذیری نداهای شیطانی و هواهای نفسانی بر روی انسان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله رضا استادی بعدازظهر شنبه در جمع نمازگزاران مسجد اعظم قم با بیان اینکه ایمان باعث نجات انسان می‌شود، اظهار داشت: هرکسی که به خدا، رسول خدا، معاد و عالم آخرت ایمان داشته باشد از مشکلات نجات می‌یابد.

وی گفت: همچنین هر کسی که به امامت ائمه اعتقاد داشته باشد و شیعه علی ابن ابیطالب باشد نیز در آخرت نجات می‌یابد.

امام جمعه قم با اشاره به اینکه عمل صالح علاوه بر ایمان و ولایت، در سعادت بشر تاثیر دارد، گفت: اگر به دنبال ایمان و ولایت پذیری عمل صالح نباشد ممکن است اصل این دو مهم تحت الشعاع قرار گیرد.

آیت‌الله استادی اضافه کرد: این یک فکر غلط شیطانی است که به کسی القا کنند که چون ایمان و ولایت پذیری دارد، دیگر به دنبال عمل صالح نرود.

وی گفت: در قرآن کریم 90 جا بر روی عمل صالح تاکید شده است و اگر مطلبی به این تعداد مورد تاکید قرار گیرد معلوم می‌شود که خیلی در سعادت جامعه و زندگی شخصی انسان تاثیر دارد.

امام جمعه قم اظهار داشت: این فکر که فقط ایمان داشتن و ولایت پذیر بودن و عالم بودن باعث سعادت انسان می‌شود فکر اشتباهی است.

کد مطلب 1133579

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