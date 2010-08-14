به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله رضا استادی بعدازظهر شنبه در جمع نمازگزاران مسجد اعظم قم با بیان اینکه ایمان باعث نجات انسان می‌شود، اظهار داشت: هرکسی که به خدا، رسول خدا، معاد و عالم آخرت ایمان داشته باشد از مشکلات نجات می‌یابد.



وی گفت: همچنین هر کسی که به امامت ائمه اعتقاد داشته باشد و شیعه علی ابن ابیطالب باشد نیز در آخرت نجات می‌یابد.



امام جمعه قم با اشاره به اینکه عمل صالح علاوه بر ایمان و ولایت، در سعادت بشر تاثیر دارد، گفت: اگر به دنبال ایمان و ولایت پذیری عمل صالح نباشد ممکن است اصل این دو مهم تحت الشعاع قرار گیرد.



آیت‌الله استادی اضافه کرد: این یک فکر غلط شیطانی است که به کسی القا کنند که چون ایمان و ولایت پذیری دارد، دیگر به دنبال عمل صالح نرود.



وی گفت: در قرآن کریم 90 جا بر روی عمل صالح تاکید شده است و اگر مطلبی به این تعداد مورد تاکید قرار گیرد معلوم می‌شود که خیلی در سعادت جامعه و زندگی شخصی انسان تاثیر دارد.



امام جمعه قم اظهار داشت: این فکر که فقط ایمان داشتن و ولایت پذیر بودن و عالم بودن باعث سعادت انسان می‌شود فکر اشتباهی است.