مجوز مرز هوایی فرودگاه زنجان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاندار زنجان ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان، با بیان اینکه با ایجاد مرز هوایی در زنجان پروازهای مسافر در مسیرهای خارجی راه اندازی و توسعه خواهد یافت، افزود: صادرات و واردات بار از طریق پروازهای هوایی در مسیرهای خارجی نیز با قوت در دستور کار این استان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه گمرک باید حضور پر رنگی در فرودگاه زنجان داشته باشد، اظهار داشت: باتوجه به تعیین مرز هوایی استان و ابلاغ آن، به دنبال استفاده از ظرفیتهای موجود در این بخش به خصوص در رابطه با حمل و نقل بار از طریق فرودگاه هستیم که این خود توجه به گمرک را بیش از پیش نمایان می کند.
استاندار زنجان افزود: با برنامه ریزی های به عمل آمده، امکان صادرات گسترده کالا از طریق فرودگاه زنجان وجود دارد و در رابطه با تأمین هواپیما جهت برقراری پروازهای خارجی نیز استانداری شرایط لازم را مهیا خواهد کرد.
رئوفی نژاد ادامه داد: در توسعه صادرات توجه به جایگاه گمرک در اولویت کاری استان قرار دارد و اجرای طرح پنجره واحد و تعیین مرز هوایی در فرودگاه زنجان نیز در این راستا بوده است.
وی تصریح کرد: باید هرچه سریعتر، شش ارگانی که در گمرک زنجان مستقر نشده اند، با حضور در گمرک فعالیت خود را آغاز کنند زیرا در غیر این صورت طرح پنجره واحد به درستی انجام نخواهد شد.
استاندار زنجان همچنین با اشاره به راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گفت: مدیر هر ارگان و در غیر این صورت معاون وی باید در این مرکز مستقر شود تا هیچ مشکلی در رابطه با بحث سرمایه گذاری در استان وجود نداشته باشد و مسئولان نباید به غیر از خود، فرد دیگری را در این بخش مستقر کنند.
رئوفی نژاد همچنین به خرید 395 هزار تن گندم طی ماه های گذشته در استان اشاره کرد و افزود: مجوز صدور 200 هزار تن گندم و آرد استان نیز صادر شده است.
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