مجوز مرز هوایی فرودگاه زنجان صادر شد

وی با بیان اینکه گمرک باید حضور پر رنگی در فرودگاه زنجان داشته باشد، اظهار داشت: باتوجه به تعیین مرز هوایی استان و ابلاغ آن، به دنبال استفاده از ظرفیتهای موجود در این بخش به خصوص در رابطه با حمل و نقل بار از طریق فرودگاه هستیم که این خود توجه به گمرک را بیش از پیش نمایان می کند.

استاندار زنجان افزود: با برنامه ریزی های به عمل آمده، امکان صادرات گسترده کالا از طریق فرودگاه زنجان وجود دارد و در رابطه با تأمین هواپیما جهت برقراری پروازهای خارجی نیز استانداری شرایط لازم را مهیا خواهد کرد.