تحقيقات دانشگاه كيمبريج درباره فلسفه اسلامي

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر "، فلسفه اسلامي يكي از سنتهاي بزرگ فلسفه غرب را ارائه كرده است. فيلسوفان عرب با الهام از آثار فلسفه يوناني و ايده هاي كه در الهيات اسلامي وجود دارد، از قرن نهم به بعد ايده هاي بزرگ فلسفي و اهميت تاريخي فلسفي را مطرح كرده اند.

در اين مجموعه مقالات كه توسط محققان و دانشمندان برجسته فلسفه اسلام نوشته شده، در ابتدا مقدمه اي درباره فلسفه ارائه شده و سپس فصل هايي از مقالاتي از فارابي، ابن سينا، ابن رشد و به ويژه آثار دوره كلاسيك از قرن نهم و بيستم را شامل مي شود.



اين اثر همچنين شامل فصولي مي شود كه به پرسش و پاسخ فلسفي درباره فلسفه سنتي همچون اخلاق و مابعدالطبيعه پرداخته است. آخرين فصول اين كتاب به انديشه اسلامي و ارتباط هاي بين فلسفه يوناني ، فلسفه عربي ، يهودي و لاتين پرداخته است. كتاب شناسي اين اثر از جهت شناخت مهمترين فيلسوفان و متفكران عربي بسيار كارآمد تلقي مي شود.

فهرست مطالب اين اثر عبارت است از: يوناني به عربي : مكتب افلاطونيان جديد با ترجمه كريسنا دي آنكونا، الكندي و پذيرش فلسفه يوناني، پيتر آدامسون؛ فارابي و آموزش فلسفه، ديويد ريسمن؛ اسماعيليه، پل واكر؛ ابن سينا و سنت وي،رابرت ويسنوسكي؛ الغزالي، مايكل اي. مامورا؛ فلسفه در آندولس: ابن باجه و ابن طفيل، جوزف پويگ مونتادا؛ ابن رشد: گفت وگوي ديني و انديشه فلسفي ارسطوئيان، ريچارد سي تيلور؛ سهروردي و روشن گرايي، جان والبريج؛ عرفان و فلسفه: ابن عربي و ملاصدرا، سجاد رضوي؛ مسير منطق؛ فلسفه اخلاقي و سياسي، چارلز اي باترورث؛ فلسفه طبيعي، ماروان راشد؛ روانشناسي: نفس و هوش، دبوراح ال. بلك؛ مابعدالطبيعه، آن درارت؛ فلسفه اسلامي و فلسفه يهودي، استيون هاروي؛ عربي به لاتين: پذيرش فلسفه اسلامي در اروپاي غربي، چارلز برنت؛ روندهاي اخير در فلسفه ايراني - اسلامي ، حسين ضيايي.

