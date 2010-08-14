شهرام امیری به میل خود به آمریکا رفت و آنجا را ترک کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیرآمریکا در بحرین در مصاحبه با روزنامه الوسط در پاسخ به پرسشی درباره مسئله شهرام امیری دانشمند فیزیک هسته ای که گفته شد آمریکا او را ربوده و اینکه آیا توافقی برای آزادی وی انجام شد یا خیر؟ در اظهاراتی بی پایه و اساس ادعا کرد : من جزئیاتی در این مورد در دست ندارم، ولی آنچه را که می دانم این است که این فرد با اراده خود به آمریکا رفت و آن را ترک کرد.

وی افزود : اتهام آمریکا به ربودن و فشار آوردن بر وی بدون شناخت جزئیات، خلاصه ساده ای از موضوع است.



آدام ارلی درباره تاثیر دستگیری سه تبعه آمریکا بر روابط تهران- واشنگتن مدعی شد: اینها مشکلاتی است که باید آنها را حل کنیم. حقیقت این است که ایران واقعیت را بد تفسیر می کند و اشتباهات اساسی مرتکب می شود، این اشتباهات بر نداشتن درک جدی وضعیت و وحدت بقیه جهان در رویارویی با هر آنچه مانع تحقق امنیت و صلح در جهان می شود، مبتنی است.



وی با رد این شایعات که احتمالاً توافقی بین ایران و آمریکا درباره نخست وزیر عراق صورت گرفته ، گفت: در این رابطه بر سر چیزی توافق نشده است، ما نمی توانیم و نمی خواهیم نظر خود را بر عراقی ها تحمیل کنیم و معتقدیم که این تصمیم به دست عراقی هاست، حتى‌ اگر بخواهیم نظر خود را بر آنها تحمیل کنیم نمی توانیم، ما نمی توانیم به ایاد علاوی بگوییم که باید کنار روی و ما فرد دیگری را روی کار خواهیم گذاشت.



این دیپلمات آمریکایی ادعا کرد : امکان ندارد ما بگوییم نخست وزیر آینده عراق چه کسی خواهد بود و نمی دانیم از سوی منطقه مورد قبول واقع خواهد شد یا نه، ما با دیگر اطراف در این مورد صحبت می کنیم، ولی امکان ندارد بگوییم این فرد را انتخاب نکنید یا آن فرد را انتخاب کنید.



آدام ارلی اظهارات چند روز پیش ژنرال مایک مولن را که طی آن بر آماده بودن نقشه حمله به ایران تاکید کرد ، اینگونه تفسیر می کند : وی این مطلب را نگفت، در واقع مطلبی که او گفت چیز تازه ای نیست، طبیعتا آمادگی های نظامی وجود دارد و همیشه می گفتیم که همه گزینه ها روی میز مطرح است.



خاطر نشان می شود شهرام امیری پژوهشگر جوان ایرانی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر است که سال گذشته در سوم ژوئن 2009 هنگام سفر حج در مدینه منوره مفقود شد.



وزارت امور خارجه ایران پس از بروز این واقعه اعلام کرد که امیری به دست سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و همکاری ماموران عربستان سعودی ربوده شده است.



وی پس از 14 ماه اقامت اجباری در خاک آمریکا روز پنجشنبه 24 تیر ماه به ایران بازگشت.



امیری نیز در پیامهای ویدئویی خود در زمان حضور در آمریکا و همچنین مصاحبه‌هایی که پس از آزادی انجام داد ضمن تایید این موضوع گفت که پس از تزریق داروی بیهوشی بدون رضایت شخصی با یک فروند هواپیمای نظامی از عربستان به آمریکا منتقل شده بود.



جمهوری اسلامی ایران از زمان مفقود شدن این تبعه خود در عربستان بر ربوده شدن او توسط سرویسهای امنیتی آمریکا تاکید داشت که انتشار این تصاویر ویدئویی اثبات این نظر ایران به شمار می رود.



همچنین جمهوری اسلامی ایران همواره آمریکا را به عنوان مسئول حفظ جان امیری دانسته و برای مشخص شدن وضعیت این تبعه خود حداقل دوبار مسئولان سفارت سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرده بود.