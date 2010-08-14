مرکز فرهنگی و ورزشی ایثارگران در اردبیل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: این مرکز با زیربنای 13 هزار و 500 مترمربع و در زمینی به مساحت چهار هکتار احداث می‌شود.

افضلی فرد با بیان اینکه برای تکمیل و راه اندازی این مرکز، به اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال نیز است، اضافه کرد: با تامین اعتبار اولیه، عملیات اجرایی فاز اول این طرح از امروز آغاز شد.

وی افزود: این مرکز شامل سالنهای ورزشی، آب درمانی، آمفی تئاتر، استخر تفریحی ورزشی، پروتز، درمانی و اورژانس، فرهنگی و خدماتی، کارگاه های آموزشی و سوئیتهای اقامتی خواهد بود.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با بیان اینکه مرکز فوق ظرف مدت 18 ماه به بهره برداری خواهد رسید، ابراز داشت: مرکز جامع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارگران با ابلاغ رئیس جمهوری در تمامی استانها احداث می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مرکز با هدف ایجاد فرصت بازگشت جانبازان به زندگی عادی، توانمندسازی جانبازان و ایجاد خوداتکایی برای آنان و با در نظر گرفتن کلیه نیازهای جانبازان براساس استانداردهای جهانی احداث می‌شود.