ابراهیم تهرانی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات به عمل آمده در زمینه اصلاحیه قانون تعاون گفت: بر اساس بند (ه )اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون باید با همکاری اتاق تعاون نسبت به تهیه اصلاحیه به نحوی که منجر به حذف مداخله دولت در امور اجرایی تعاونی‌ها شود، اقدام کند.

پیش نویس 1

معاون دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه پس از ایجاد کارگروه مشترک و برگزاری چندین جلسه، کسب اطلاع کردیم لایحه‌ای که نمی توانست در برگیرنده پیشنهادات و نکته نظرات بخش تعاون به عنوان مخاطب اصلی اصل 44 باشد به هیئت دولت ارسال شد.

پیش نویس 2

تهرانی ادامه داد: با پیگیری و رایزنی‌هایی که با وزیر تعاون انجام شد این لایحه با کمک معاون اول رئیس جمهور از دولت برگشت خورد و قرار شد مجددا در کارگروه‌های مشترک مورد بازبینی قرار گیرد که این موضوع در قالب بررسی مشترک لایحه تقدیمی وزارت تعاون و لایحه تدوین شده در کارگروه‌های تخصصی با اتاق تعاون، برنامه ریزی شده بود.

وی خاطر افزود: پس از این تصمیم موضوع اصلاحیه قانون تعاون منجر به تدوین پیش نویس جدیدی شد که پس از تهیه برای انتقال به دولت با نظر کارشناسان تقدیم وزارت تعاون شد که متاسفانه این لایحه نیز دربرگیرنده خواسته اصلی تعاونی‌ها نبود.

به گفته این مقام مسئول در اتاق تعاون، اگر چه پیش نویس نهایی ارسال شده به دولت دامنه مدیریت دولت بر تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها را گسترش می داد اما این موضوع با محدودیتهایی در دوره‌های مدیریتی همراه بود به طوری که تبعیض‌های بین بخش تعاونی و خصوصی را مورد توجه قرار نمی داد.

پیش نویس 3

به گفته تهرانی، جایگاه اتاق تعاون به عنوان متولی غیردولتی بخش تعاون در پیش نویس اصلاحیه قانون تعاون خالی بود که این موضوعات باعث شد تا دبیرکل اتاق تعاون ایران با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه و دغدغه‌های تعاونگران را مطرح کند.

معاون دبیرکل اتاق تعاون ایران با تاکید براعلام آمادگی معاون اول رئیس جمهور برای تجدید نظر در پیش نویس اصلاحیه قانون تعاون و جبران کاستی‌های آن ، گفت: اتاق براساس رایزنی با نمایندگان مجلس آمادگی خود را برای انجام این کار اعلام کرد.

وی با اشاره به تاکید وزیر تعاون بر اتحادیه محوری و استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های تعاونی و اتاق تعاون، اظهار داشت: امید است بدنه وزارت تعاون همگام با دیدگاه‌های مقام وزارت بتواند با تعامل از این فضای ایجاد شده بر اساس سیاست‌های اصل 44 برای توسعه بخش تعاون گام بردارد.