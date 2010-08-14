انتقاد آیت الله مقتدایی از عدم برخورد با مشائی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی در مورد اظهارات اخیر رئیس دفتر رئیس جمهور، مبنی بر ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی، اظهار داشت: متأسفانه این قبیل اظهارات غیرتخصصی و انحرافی از زبان افرادی که منسوب به ریاست جمهوری هستند، شنیده می‌شود و جای بس تعجب است که پس از اظهار نظر بزرگان حوزه و عکس العمل اقشار مختلف با ایشان برخوردی نمی‌شود.



انتقاد از عدم برخورد با طرح کننده مکتب ایرانی



وی افزود: متأسفانه عدم برخورد لازم با این شخص، موجب شده است، تا وی به خود جرأت داده و پس از طرح «مکتب ایرانی»، که نام دیگر «جمهوری ایرانی» است، نظریه انحرافی «انسان ظرفیت خداشدن را دارد» را مطرح کند و با نهایت جسارت بر این مسأله و گفته خویش، پافشاری می کند.



عضو خبرگان رهبری، در ادامه افزود: باید نسبت به مبانی اسلامی، نظام و اصول خط امام که همان خط واقعی اسلام است، شناخت داشته و مواظب باشیم که به آن، لطمه نزنیم.



وی افزود: آقایان خود را داعیه دار خط امام(ره) می دانند، در حالی که آن بزرگمرد استکبار ستیز، نهضت بزرگ ملت آزاده ایران را، قبل از آن که ایرانی باشد، اسلامی نامید.



دلداده اسلام هستیم



آیت الله مقتدایی، خاطرنشان ساخت: ما دلداده اسلام و ایران اسلامی هستیم و همه چیزمان اسلام است و هرکه در جریان انقلاب اسلامی ایران بوده، عزت کنونی ایران را از اسلام می داند و اصولا این اعتقادات اسلامی مردم مسلمان ایران بود که هرگاه احساس خطر کردند، با حضور میلیونی خود از نظام اسلامی دفاع نموده‌اند



وی در پایان گفت: ایران عزیز، امروز مدیون فداکاری ها و مقاومت جوانان، شهداء، جانبازان و ایثارگران است، که به عشق اسلام، به دفاع از اعتقادات و میهن اسلامی پرداختند و عزت امروز ایران اسلامی را آفریدند.