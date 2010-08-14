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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۱۰

با حضور خاکی/

نیایشهای نظامی در شهر کتاب بررسی می‌شود

نیایشهای نظامی در شهر کتاب بررسی می‌شود

چهارمین نشست از مجموعه درسگفتارهایی درباره‌ نظامی با بررسی و شرح نیایشهای نظامی در روز های چهارشنبه 27 مرداد و 3 شهریور در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشستها دکتر غلامرضا خاکی استاد دانشگاه حضور می‌یابد و درباره خصوصیات شعری نظامی و به‌ویژه مناجاتها و نیایشهای منظومه‌های وی سخن خواهد گفت.

یکی از مهمترین بخشهای منظومه‌های نظامی، بخش آغازین منظومه‌ها یا مناجاتهای اوست. ستایشها، نیایشها و خواهشهای نظامی در متون منظوم فارسی کم نظیر است و توصیه‌‌های معرفتی ـ سلوکی ارزشمندی را که به مخاطبان ارائه می‌کند هم از نظر ادبی و هم از نظر عرفانی شایان توجه است.

علاقه‌مندان برای حضور در نشست درسگفتارهایی درباره نظامی می‌توانند ساعت 16:30 به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1133607

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