برنامه هفتگی سرای اهل قلم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا یکشنبه 24 مرداد جلسه نقد و بررسی کتاب "دروغهایی که معلمم به من آموخت" نوشته جیمز دبلیو لوون با حضور دکتر امیر مسعود شهرام‌نیا، حوریه سعیدی و احسان عباسلو و نشست "متن و متن‌شناسی تعزیه" با شرکت دکتر حسین اسماعیلی و دکتر محمد حسین ناصر نوبخت از ساعت 17 تا 19 برپا می‌شود.

دوشنبه 25 مرداد کارگاه داستان‌نویسی فیروز زنوزی جلالی از ساعت 14:30 تا 16:30 و نقد و بررسی کتاب "مهمانی کلاغها" با حضور نرگس آبیار و زهرا پورقربانی از ساعت 17 تا 19 برگزار خواهد شد.

جلسه "مروری بر تاریخ ادبیات فرانسه" از مجموعه نشستهای ادبیات ملل با شرکت دکتر علی عباسی و رضا نجفی سه‌شنبه 26 مرداد از ساعت 17 تا 19 برپا می‌شود.

چهارشنبه 27 مرداد نشست "زیبایی‌شناسی متن نمایش" با حضور دکتر رحمت امینی، دکتر فرشید ابراهیمیان و صادق رشیدی از ساعت 15:30 تا 17:30 برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در نشستهای ادبی و جلسات نقد کتاب سرای اهل قلم می‌توانند به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 مراجعه کنند.

