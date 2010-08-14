100 طرح مخابراتی در یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، باقر حیدری در حاشیه بازدید خبرنگاران از سایتهای مخابراتی استان یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرحها در 10 شهرستان استان راه اندازی خواهد شد.
وی یادآور شد: مجموع اعتبار طرحهای یاد شده بالغ بر52 هزار و600 میلیون ریال بوده است.
حیدری با اشاره به مهمترین طرحهای مخابراتی استان یزد بیان داشت: از این طرحهای مهم در مرکز استان یزد 17 مورد، در اردکان هفت مورد، مهریز شش مورد، ابرکوه سه مورد، طبس دو مورد و در شهرستانهای بافق، تفت، خاتم و صدوق هرکدام یک مورد در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.
36 سایت BTS روستایی در استان یزد راه اندازی می شود
عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات استان یزد همچنین از راه اندازی 36 سایت BTS در استان یزد در طول سال جاری خبر داد.
حیدری اظهار داشت: تاکنون 21 سایت از سایتهای یاد شده در جادههای استان یزد راهاندازی شده است و بقیه نیز به تدریج تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: 49 سایت BTS بین فرمانداریهای استان یزد نیز امسال راه اندازی می شود که تاکنون 25 مورد از آنها راه اندازی شده است.
حیدری خاطرنشان کرد: برای ارتباط میان ریلهای راهآهن نیز باید 14 سایت BTS راه اندازی شود که تاکنون تنها یک مورد از آن راه اندازی شده و بقیه تا پایان سال جاری راه اندازی می شود.
وی همچنین بیان داشت: بین مسیر بافق تا طبس به عنوان دورترین نقاط استان یزد از یکدیگر نیز باید 10 BTS نصب و راه اندازی شود.
حیدری با اشاره به لزوم راه اندازی هرچه سریعتر BTS مورد نیاز راه آهن عنوان کرد: بر اساس مصوبه دولت تامین برق و فضا بر عهده راهآهن و بقیه کارها با مخابرات است و لازم است در این زمینه سرعت بیشتری برای تحقق طرحها به کار گرفته شود.
53 سایت BTS شهری در استان یزد راه اندازی می شود
وی با اشاره به اینکه در فاز 4 راه اندازی سایتهای BTS تنها باید شهرها زیر پوشش قرار گیرند نیز خاطرنشان کرد: 56 BTS تا آخر امسال برای سرویس دهی به شهرهای استان یزد باید راه اندازی شود که تاکنون هشت مورد از آنها راه اندازی شده است.
حیدری با اشاره به فاز فنون نیز یادآور شد: در این فاز باید 78 BTS راهاندازی شود که از این تعداد باید 38 BTS جدید راهاندازی و 40 BTS قدیمی، به روز رسانی شود که از این تعداد تاکنون 14 BTS جدید نصب و 12 مورد قدیمی نیز تعویض شده است.
معاون توسعه مهندسی شرکت مخابرات استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد مشترکان تلفن همراه استان یزد اظهار داشت: در استان یزد 659 هزار و 294 شماره تلفن همراه فعال است که 291 هزار و 560 مورد از آنها دائمی و بیش از 367 هزار مورد از آنها اعتباری هستند.
ضریب تلفن همراه در استان یزد 58.09 درصد است
حیدری، ضریب نفوذ تلفن همراه در استان یزد را نیز 58.09 درصد اعلام کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هم اکنون 74 درصد جادههای استان یزد معادل دو هزار و 527 کیلومتر زیر پوشش همراه اول است.
خبرنگاران استان یزد در این بازدید از سایتهای انجیروند، آب شیرینکن و کلوت 1 و 2 بازدید کردند.
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