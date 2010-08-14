جانباز ساروی به لقاء الله پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، جانباز جهادگر شهید غلامعلی حاجی پور که در جزیره مجنون مجروح شده توانست در طول دوران زندگیش منشاء خدمات جهادی برای ملت ایران و مازندران باشد.

وی پس از تحمل سالها مشقت و جراحت ناشی از مجروحیت عصر جمعه در منزلش دارفانی را وداع گفت.

حاجی پور که دارای درجه جانبازی 25 درصد بوده در سن 53 سالگی دارفانی را وداع گفت و پیکر پاکش صبح شنبه بر روی دستان پاک مردم شهرستان ساری تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

در مراسم تشییع این جانباز تعدادی از مسئولان بنیاد شهید، سازمان جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی مازندران حضور داشتند.

مراسم سومین روز درگذشت این جانباز جنگ تحمیلی عصر یکشنبه در مسجد رسول کوی شهید اسفندیاری واقع در میدان خزر ساری برگزار می شود.