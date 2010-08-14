4800 واحد مسکن مهر تا پایان امسال واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا قاسمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: با افتتاح بخشی از پروژه‌های مسکن مهر خراسان رضوی تا پایان شهریور ماه امسال دو هزار و 700 خانوار در خراسان رضوی مسکن‌دار می‌شوند.

وی گفت: دو هزار 100 واحد دیگر از مسکن مهر دی ماه به متقاضیان واگذار می شود.

قاسمی صنعتی‌سازی ساخت مسکن را گامی موثر در کاهش هزینه‌ها و زمان ساخت پروژه‌های بزرگ مسکن دانست و گفت : 90 درصد عقد قراردادهای مسکن مهر در استان خراسان رضوی با پیمانکاران صنعتی‌ساز انجام گرفته است،

وی خاطرنشان کرد: 36 درصد ساخت‌و‌سازهای استان خراسان رضوی با اولویت مسکن مهر کاملا به‌ شیوه صنعتی است و با توجه به اینکه استان خراسان رضوی 16 درصد از متوسط صنعتی‌سازی کشور بالاتر است، دبیرخانه فناوری‌های نوین ساخت کشور در استان ما مستقر شده است.

استان خراسان رضوی در تعداد پروژه‌های آماده برای افتتاح جزو پنج استان برتر کشور قرار دارد.