پژوهشکده آسیبهای اجتماعی در استان البرز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ ایرج فیضی عصر شنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: مکاتبات لازم برای راه‌اندازی جهاد دانشگاهی استان البرز به همت جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم انجام شده است.

وی افزود: در صورت راه‌اندازی جهاد دانشگاهی واحد البرز تمام توانمندی‌های کلیه واحدهای جهاد دانشگاهی برای توسعه این استان اعم از فعالیت‌های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی بکارگرفته می‌شود.

فیضی خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم که از قدیمی‌ترین و با سابقه ترین واحدهای جهاد دانشگاهی در کشور است آمادگی کامل برای راه‌اندازی جهاد دانشگاهی استان البرز را دارد.



وی با اشاره به توانمندی‌های جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم گفت: این واحد در بخش پژوهش سالانه طرح‌های مختلفی را در موضوعات محیط زیست، علوم شناسی، آسیب شناسی اجتماعی، شیمی، بیولوژی دریا و GIS اجرا می‌کند و اگر زیرساخت‌ها و فضای فیزیکی لازم تامین شود این واحد با توجه به توانمندی‌هایی که در بخش نیروی انسانی، گروه‌های پژوهشی و توان علمی دارد می‌تواند پژوهشکده آسیب‌های اجتماعی را در کرج راه‌اندازی کند.



فیضی با تاکید بر این که استان البرز بویژه شهرستان کرج نیاز به چنین پژوهشکده‌ای دارد، گفت: فعالیت‌های پژوهشی در استان البرز باید افزایش یابد بویژه با توجه به کلانشهر بودن کرج وجمعیت زیاد این شهرستان و پیامدهای ناشی از آن، راه‌اندازی پژوهشکده آسیب‌های اجتماعی پیش از پیش احساس می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم خاطرنشان کرد: این واحد جهاد داشگاهی در کرج سالانه قریب به 25 هزار نفر را تحت پوشش آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی قرار می‌دهد و توانایی افزایش تعداد افراد تحت پوشش و رشته‌های آموزشی را با توجه به نیاز استان البرز دارد.



وی تصریح کرد: بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم که هم اکنون در کرج مستقر است در زمینه‌های افکار سنجی، فعالیت‌های دینی و قرآنی، خبرگزاری، انتشارات و مطالعات پژوهشی فرهنگی فعال هست و آمادگی بکارگیری این توانمندی‌ها را در عرصه‌های مختلف در استان البرز دارد.



این مسئول یادآور شد: در بخش آموزش‌های کارآفرینی و اشتغال فارغ‌التحصیلان نیز جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم آماده ارائه خدمات به شهروندان استان البرز استن و تاکنون نیز این بخش در غرب استان تهران فعال بوده است.



وی در پایان با تاکید بر اینکه این توانمندی‌ها با توجه به نیاز منطقه قابل توسعه است گفت: با استقرار جهاد دانشگاهی در استان البرز، توانمندی‌های علمی سایر واحدهای جهاد دانشگاهی در استان قابل بکارگیری است.