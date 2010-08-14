تبعات روحی و روانی زمین لرزه بم همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رضا عباسی عصر شنبه در جلسه شورای اداری بهزیستی بم اظهار داشت: هر چند زمین لرزه بم موجب ویرانی این شهر شد و هزاران کشته و زخمی بجا گذاشت اما پس از زمین لرزه مردم این شهرستان همچنان با مشکلات روحی و روانی ناشی از زلزله مواجه هستند و نیاز به توجه ویژه دارند.

وی ادامه داد: اگر چه خدمات رسانی به زلزله زدگان درست پس از زلزله آغاز شد اما با توجه به عمق فاجعه هنوز می بایست اقدامات زیادی در این شهر انجام شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص پس از زمین لرزه و ضربه های روحی و عاطفی که به شهروندان بمی پس از زمین لرزه وارد شده است، نقاط ضعف موجود در خدمات رسانی به جامعه هدف باید بررسی و شناسایی شود و در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ لازم به نیازها داده شود.

عباسی گفت: با توجه به افزایش معلولیتها باید تمهیدات لازم در خصوص اشتغال معلولان و همچنین حل مشکل مسکن این افراد دیده شود.

فرماندار بم نیز در ادامه شورای اداری بهزیستی بم، گفت: پس از زمین لرزه دلخراش بم علیرغم افزایش یکباره مددجویان بهزیستی اقدامات مناسبی در این شهرستان انجام شد.

حسین شایق با اشاره به نیاز بم به نیروهای متخصص بومی در زمینه مددکاری گفت: باید هر چه سریعتر دانشکده علمی و کاربردی علوم بهزیستی در بم راه اندازی شود.