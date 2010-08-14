سالانه 2670 میلیارد تومان یارانه انرژی در مازندران پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر شنبه در جلسه کارگروه زیربنایی مازندران در ساری افزود: دو هزا رو 670 میلیارد تومان از بودجه دولت در قالب یارانه انرژی در استان توزیع می شود که به نسبت رقمی که استان با آن اداره می شود ، آمار زیادی است.

وی با اشاره به بزرگ بودن این اعتبار تصریح کرد: باید در سطح ملی در این زمینه تفکری اندیشیده شود تا در سطح استان نیز به مصرف بهینه دست یابیم.

هاشمی با بیان اینکه سیاستهای دولت در بخش تجهیز جایگاه های سی ان جی ارائه یارانه به بخش خصوصی است، یادآور شد: این مسئله در استان به صورت عکس جریان دارد و از واگذاری تجهیزات سی ان جی به بخش خصوصی ممنوع شده ایم و شهرداری ها باید در این زمینه ورود پیدا کرده و با ارائه زمین تجهیزات دریافت کنند.

وی با اشاره به محدودیت در واگذاری زمین برای احداث جایگاه های سی ان جی گفت: بخش خصوصی در این زمینه استقابل خوبی کرده و برای احداث 50 جایگاه در استان متقاضی شده اند.

هاشمی با بیان اینکه از منظر تعداد جایگاه ها در استان با کمبود مواجه نیستیم یادآور شد: ظرفیت ارائه خدمات جایگاه ها پایین است .

وی با اشاره به نیاز استان به 150 جایگاه سی ان جی افزود: 102 جایگاه در حال ساخت و بهره برداری است.

معاون عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه برابر با نیازهای استان نسبت به توزیع جایگاه ها اقدام کردیم اظهار داشت : معاوله توزیع بر اساس نیازسنجی نبوده است.

وی با اشاره به اینکه باید به سمت توسعه و نوسازی کوره های سنتی گام برداریم خاطرنشان کرد: در حال حاضر کوره های سنتی دو برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف می کنند و در صدد هستیم تا میزان 12 لیتر سوخت کوره ها را به 10 لیتر کاهش دهیم.

هاشمی افزود: امروز دفع فاضلاب با روش های بهداشتی با ضوابط محیط زیست ز مسائل جدی و پیچیده ای است که نیاز به مطالعه بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه در بحث فاضلاب شهری باید حساسیت بیشتری داشته باشیم تصریح کرد: میانگین جمعیت روستایی کشور 25 درصد و در مازندران 47 درصد است که نشاندهنده وضعیت مناسب محیط های روستایی است.

هاشمی گفت: توزیع تاسیسات آبرسانی در روستاها به صورت مناسب انجام نشده است.