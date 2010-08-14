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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۲۰

یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس در کرمان برگزار می شود

یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان از برگزاری یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد سعیدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در سالن اجتماعات فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان اظهار داشت: با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یازدهمین دوره جشنواره بین المللی دفاع مقدس از 29 شهریور ماه تا 2 مهر ماه سال جاری در استان کرمان و همزمان در هفت استان دیگر برگزار می شود.

وی گفت: در ابتدا قرار بود این جشنواره تنها در استان کرمان برگزار شود اما پس از مذاکرات صورت گرفته قرار شد همزمان جشنواره در استانهای دیگر نیز برگزار شود اما تمام بخشهای جشنواره به صورت ویژه در استان کرمان اجرایی شود.

وی مرکزیت این جشنواره را شهر کرمان دانست و گفت: در صورت وجود سالن مناسب نمایش فیلم این جشنواره در شهرستانها نیز برگزار می شود.

سعیدی خاطرنشان کرد: دبیرخانه این جشنواره بزودی در کرمان آغاز بکار خواهد کرد، ضمن اینکه هزینه اجرای این جشنواره نیز دو میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان گفت: 50 درصد هزینه جشنواره از طریق وزارتخانه و 50 درصد نیز در استان تامین می شود.

کد مطلب 1133643

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