جهاد دانشگاهی در اسلامی کردن دانشگاه ها نقش آفرینی کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری بعد از ظهر شنبه در دیدار رئیس، معاونین و اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی گفت: جهاد دانشگاهی همسو با فعالیت های تحقیقاتی و پژوهش های علمی می تواند نقش پررنگی در اسلامی شدن دانشگاه ها نیز داشته باشد,

وی با تاکید بر لزوم مقابله با جنگ نرم دشمنان علیه کشورمان،‌اظهار داشت: مراکز علمی و تحقیقاتی با اقدامات ابتکاری باید در مقابل تهدیدات نرم بایستند.

آیت الله مجتهد شبستری گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری جوانان کشور در مقابل تهدیدات نرم و تهاجم فرهنگی غرب قرار دارند که برای خنثی سازی این تهدیدها باید مراکز علمی وتحقیقاتی اقدامات ابتکاری انجام دهند.

وی با بیان اینکه مقابله نرم در مقابل جنگ نرم دشمنان ایران اسلامی لازم و ضروری است، اضافه کرد: باید توجه داشت که امروز با توجه به شرایط یاد شده مسائل فرهنگی جامعه بیش از مسائل اقتصادی و سیاسی از اهمیت برخوردار است.

امام جمعه تبریز با اشاره به رسالت های مهم جهاد دانشگاهی در حوزه های مختلف گفت: این نهاد انقلابی باید در حوزه فرهنگی فعالیت خود را وسیع تر کند چرا که جای کار دراین حوزه بسیار زیاد است.

وی تعامل تمام نهادهای فرهنگی با جهاددانشگاهی در توسعه امور فرهنگی را لازم دانست و خاطر نشان کرد: توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه مستلزم تعامل تمام نهادهای فرهنگی و به خصوص حوزه علمیه است که در این زمینه باید جهاد دانشگاهی تعامل و همکاری های خود با حوزه و دانشگاه را افزایش دهد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: استعداد هایی که در دانشگاهیان وجود دارد باید توسط جهاد دانشگاهی به مرحله فعلیت برسد چون استعداد ایرانی قوی است و اسلام نیز برای شکوفا کردن استعداد ها تلاش می کند.

امام جمعه تبریز با اشاره به فعالیت های سی ساله جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی در طول جنگ تحمیلی نیز خدمات شایسته ای برای این کشور انجام داده است.