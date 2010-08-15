هفت روز بی آبی در دمای 50 درجه جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، خشکسالی 13 ساله در استان کرمان به خصوص در شهرستانهای جنوبی ابعاد تازه ای به خود گرفته و موجب قطع شدن آب شرب شهر قلعه گنج مرکز شهرستان تازه تاسیس قلعه گنج در اوج گرمای تابستان و در دمای 50 درجه سانتیگراد شده است.

به دلیل مشکل ایجاد شده در سیستم تامین آب لوله کشی، آب آشامیدنی شهر قلعه گنج از هفت روز پیش قطع شده است و این قطعی آب همچنان ادامه دارد. این در حالیست که تنها شش ماه پیش بروز بارانهای شدید در این منطقه موجب بروز سیلابهای گسترده و خسارات هنگفت به کشاورزی و دامپروری و همچنین تاسیسات زیربنایی این شهرستان شده بود.

به نظر می رسد عدم وجود سیل بند موجب شده است، پس از گذشت 13 سال خشکسالی بارندگی های مقطعی نیز نه تنها منابع آبهای زیر زمینی این شهرستان را تغذیه نکرده بلکه موجب بروز سیلاب نیز شده است نکته قابل توجه اینکه آب مورد نیاز شرب و کشاورزی این شهرستان با وجود برخی رودخانه های دائمی و فصلی شهرستان تنها از منابع آبهای زیر زمینی تامین می شود و عدم تجدید این منابع موجب شده است این شهرستان در تامین آب تعدادی از روستاها و حتی شهر قلعه گنج نیز با مشکل مواجه شود.

بروز مشکلات بهداشتی دور از ذهن نیست

یکی از شهروندان قلعه گنج در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: از یک هفته پیش به دلیل قطعی مکرر جریان آب لوله کشی با مشکلات فراوانی مواجه شده ایم بگونه ای که برای تامین آب آشامیدنی مورد نیاز به تهیه آب معدنی روی آورده ایم.

وی ادامه داد: در برخی روزها آب کامل قطع است و در ساعاتی که آب با جریان بسیار ضعیف جریان دارد اقدام به ذخیره سازی آب برای استفاده های ضروری می کنیم.

وی اضافه کرد: مردم شهر با مشکلات زیادی روبرو شده اند و در صورت ادامه این روند شاهد بروز مشکلات بهداشتی در شهر خواهیم بود.

امکان استحمام و شتشو بسیار محدود شده است

یک زن قلعه گنجی نیز در خصوص قطع یک هفته ای آب لوله کشی شهر قلعه گنج گفت: مسئولان باید پیش از این، پیش بینی وقوع چنین مسئله ای را می کردند که ناگهان با چنین مشکل بزرگی مواجه نشویم.

وی ادامه داد: طی هفته گذشته امکان استحمام و شتشو برای مردم بسیار محدود شده است و سعی می کنیم در صورت وصل شدن جریان آب که بسیار کوتاه مدت و در برخی مناطق شهر است اقدام به ذخیره سازی آب کنیم.

کولرهای آبی در دمای 50 درجه بی مصرف شده اند

وی ادامه داد: در حال حاضر گرمای قلعه گنج در برخی ساعات روز به 50 درجه نیز می رسد و در چنین شرایطی که بسیاری از مردم از کولرهای آبی برای سرمایش محل کار و منازل استفاده می کنند با مشکل موجه شده ایم.

وی از مسئولان خواست هر چه زودتر نسبت به رفع مشکل آب شهر قلعه گنج چاره اندیشی کنند.

قطعی آب شهر قلعه گنج نشانه وخامت خشکسالی در جنوب کرمان است

یکی از روستا نشینان قلعه گنج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سالهای اخیر خشکسالی صدمات فراوانی به کشاورزی مردم وارد کرده است پس از مدتی آب روستاها نیز قطع شد و هم اکنون بسیاری از روستاهایی که می شناسم به وسیه تانکر آب رسانی می شوند اما اینکه آب شهر قلعه گنج نیز قطع شده است نشان می دهد وضعیت مطلوب نیست.

این روستانشین قلعه گنجی خاطرنشان کرد: چرا مسئولان برای رفع دراز مدت مشکل مردم چاره اندیشی نمی کنند.

وضعیت کم آبی در شهرستان قلعه گنج و قطع آب لوله کشی در شهر قلعه گنج در حالی مطرح می شود که شغل بیش از 80 درصد مردم این شهرستان کشاورزی است که تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است.

در این میان گرمای شدید هوا در جنوب استان کرمان نیاز به آب در اوج گرمای تابستان را حیاتی می کند و مسئولان باید هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکل آب این شهر که مرکز شهرستان قلعه گنج می باشد اقدام کنند.

خشکسالی چاه های آب را خشک کرده است

مدیرکل آب و فاضلاب استان کرمان در این خصوص خاطرنشان کرد: خشکسالی و کاهش منابع آبی در دسترس عامل اصلی کمبود آب و قطع جریان آب در شهر قلعه گنج است.

محمد تربتی خارج شدن برخی از چاه های آب شرب این شهر را دلیل قطع آب دانست و افزود: 13 سال خشکسالی تبعات سنگینی را در بردارد که برای رفع این مشکلات باید چاره اندیشی کرد.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته مجوز حفر چهار حلقه چاه جدید صادر شده است و بزودی و طی روزهای آینده با حفر این چاهها مشکل آب حل می شود.

حل مشکل نیاز به تامین اعتبار دارد

تربتی گفت: برای حل دراز مدت مشکلات آب این شهر قرار بر این است که آب این شهر از منطقه "چاه داد خدا" تامین شود که حفر هفت چاه جدید در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: این طرح نیاز به 54 کیلومتر لوله کشی دارد که هشت میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در صورت تامین اعتبار این طرح تا پایان سال مالی جاری انجام می شود.

تربتی گفت: کار لوله گذاری 11 کیلومتر تمام شده است و منتظر تامین اعتبار برای بقیه طرح هستیم.

وی ادامه داد: در صورت اجرایی شدن این طرح مشکل آب آشامیدنی سالم 52 روستا نیز حل می شود.

کاش مسئولان خود و خانواده خود را برای ساعتی جای مردم این منطقه می گذاشتند تا مشکلات این قشر از مردم را بیشتر درک کرده و با عزمی راسخ و همتی مضاعف درصدد حل این مسائل و مشکلات برآیند تا خشکسالی هرروز زخمی جدید بر پیکر مردم مناطق جنوب کرمان ایجاد نکند.