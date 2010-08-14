به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، "ژاگ روک"، رئیس کمیته بین المللی المپیک و "ناتان"، ریاست جمهوری سنگاپور از مهمانان ویژه شرکت کننده در مراسم افتتاحیه نخستین دوره بازی‎های المپیک نوجوانان بودند.

* محمدعلی آبادی و بهرام افشارزاده نیز درمراسم حضور داشتند.

* پیش از گشایش رسمی بازی‎ها گروهی از کودکان خردسال سنگاپوری مراسم سنتی کشورشان را اجرا کردند ضمن اینکه گروهی دیگر نیز طبل به دست موسیقی شرق آسیا را به اجرا درآوردند.

* اسکوربوردهای تعبیه شده در قسمت‏های مختلف جایگاه مراسم افتتاحیه، در بخشی از برگزاری این مراسم تصاویر کودکانی را نشان می‏دادند که درحال اجرای موسیقی سنتی کشور خود بودند.

* راس ساعت 20:10 (یعنی 2010) با شمارش معکوس و در حین نواختن موسیقی‎های مختلف نخستین دوره بازی‏های المپیک نوجوانان به طور رسمی گشایش یافت. این مراسم همراه با برنامه نورافشانی و رقص فواره‏ها بود که به زیبایی هر چه تمام تر انجام می‎شد.

* رقص اژدها که از مراسم معروف در شرق آسیا است نیز اجرا شد.

* حلقه‎های معروف المپیک یکی از نشانه‏هایی بود که طرح آن توسط نور در رودخانه منطقه MERINA BAY نقش بست.

* اکثر برنامه‎های مراسم افتتاحیه بر روی آب و در رودخانه منطقه MERINA BAY انجام شد. مثلا اینکه عروسک‎های زیبایی که نماد نژادهای مختلف بودند از داخل آب بیرون آمده وبه داخل جمعیت تماشاگران رفتند.

* سرود ملی سنگاپور توسط گروهی نظامی نواخته شد و همزمان پرچم این کشوربرافراشته شد.

* در جریان مراسم افتتاحیه نمایشی اجرا شد. مضمون این نمایش این بود که ورزشکار با استفاده از نیروی ورزش می‎تواند با اهریمن و نیروهای شیطانی بجنگد.

* حرکات نمایشی دختران ژیمناست بر روی میله که در میان جمعیت انجام می‎شد از بخش های قابل توجه در مراسم افتتاحیه بود.

* چهره‎های شاخص ورزش دنیا مانند مایکل فیلپس با زبان های خاص خود آغاز نخستین دوره بازی‎های المپیک نوجوانان را تبریک گفتند.

* در جریان مراسم افتتاحیه تصاویری مربوط به چگونگی پیدایش و شکل گیری سنگاپور همچنین روند آماده سازی این کشور برای برگزاری این بازی‎ها نمایش داده شد.

* کودکانی از کشورهای مختلف نام رشته‏های شرکت کننده درنخستین دوره بازی‏های المپیک نوجوانان را خواندند. آنها شعار المپیک را نیز تکرار کردند. یعنی "همه".

نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان که از امروز با مراسم افتتاحیه رسما گشایش یافت تا روز 4 شهریور ماه ادامه خواهد داشت و 52 ورزشکار کاروان ایران نیز در کنار ورزشکاران نوجوان دنیا به رقابت خواهند پرداخت.