به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، "ژاگ روک"، رئیس کمیته بین المللی المپیک و "ناتان"، ریاست جمهوری سنگاپور از مهمانان ویژه شرکت کننده در مراسم افتتاحیه نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان بودند.
* محمدعلی آبادی و بهرام افشارزاده نیز درمراسم حضور داشتند.
* پیش از گشایش رسمی بازیها گروهی از کودکان خردسال سنگاپوری مراسم سنتی کشورشان را اجرا کردند ضمن اینکه گروهی دیگر نیز طبل به دست موسیقی شرق آسیا را به اجرا درآوردند.
* اسکوربوردهای تعبیه شده در قسمتهای مختلف جایگاه مراسم افتتاحیه، در بخشی از برگزاری این مراسم تصاویر کودکانی را نشان میدادند که درحال اجرای موسیقی سنتی کشور خود بودند.
* راس ساعت 20:10 (یعنی 2010) با شمارش معکوس و در حین نواختن موسیقیهای مختلف نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان به طور رسمی گشایش یافت. این مراسم همراه با برنامه نورافشانی و رقص فوارهها بود که به زیبایی هر چه تمام تر انجام میشد.
* رقص اژدها که از مراسم معروف در شرق آسیا است نیز اجرا شد.
* حلقههای معروف المپیک یکی از نشانههایی بود که طرح آن توسط نور در رودخانه منطقه MERINA BAY نقش بست.
* اکثر برنامههای مراسم افتتاحیه بر روی آب و در رودخانه منطقه MERINA BAY انجام شد. مثلا اینکه عروسکهای زیبایی که نماد نژادهای مختلف بودند از داخل آب بیرون آمده وبه داخل جمعیت تماشاگران رفتند.
* سرود ملی سنگاپور توسط گروهی نظامی نواخته شد و همزمان پرچم این کشوربرافراشته شد.
* در جریان مراسم افتتاحیه نمایشی اجرا شد. مضمون این نمایش این بود که ورزشکار با استفاده از نیروی ورزش میتواند با اهریمن و نیروهای شیطانی بجنگد.
* حرکات نمایشی دختران ژیمناست بر روی میله که در میان جمعیت انجام میشد از بخش های قابل توجه در مراسم افتتاحیه بود.
* چهرههای شاخص ورزش دنیا مانند مایکل فیلپس با زبان های خاص خود آغاز نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان را تبریک گفتند.
* در جریان مراسم افتتاحیه تصاویری مربوط به چگونگی پیدایش و شکل گیری سنگاپور همچنین روند آماده سازی این کشور برای برگزاری این بازیها نمایش داده شد.
* کودکانی از کشورهای مختلف نام رشتههای شرکت کننده درنخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان را خواندند. آنها شعار المپیک را نیز تکرار کردند. یعنی "همه".
نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان که از امروز با مراسم افتتاحیه رسما گشایش یافت تا روز 4 شهریور ماه ادامه خواهد داشت و 52 ورزشکار کاروان ایران نیز در کنار ورزشکاران نوجوان دنیا به رقابت خواهند پرداخت.
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