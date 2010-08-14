محفل انس با قرآن در 28 مسجد ساری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین زارع عصر شنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاری ها در ساری افزود: یکی از واحدهای سازمان تبلیغات اسلامی واحد قرآن است.

وی خاطر نشان کرد: این واحد بیشترین برنامه ها را در حوزه قرآن با بخش های متنوع در ماه مبارک رمضان اجرا می کند.

مسئول کانون قرآن شهرستان ساری با اشاره به اینکه نهضت قرآن آموزی به روشهای مختلف روخوانیف روان خوانی، درک و مفاهیم، تجوید، قرائت، سرود، قطه و حفظ در کانون قرآن ساری در حال انجام است، تصریح کرد: به منظور ارتقاء سطح دانش معلمان، اساتید بزرگ و مطرح قرآن کشور و حافظان کل قرآن در قالب کارگاه های آموزشی در نهضت قرآن آموزی استنان شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه این اساتید روش های درست قرآن آموزی را به نوآموزان آموش می دهند، یادآور شد: کیفیت آموزشی کانون ها با حضور این اساتید و وعاظ قرآنی ارتقاء می یابد.

زارع افزود: در محفل انس با قران مسابقات مختلف قرآنی نظیر قصه، قرائت وحفظ برگذار می شود و به هریک از برگزید گان به رسم یاد بود هدایایی داده می شود.

مسئول کانون قران ساری یادآور شد: طرح محفل انس با قران در مساجد شهر و روستاء به پیشنهاد کانون قران ساری شکل گرفت که در حال حاضر در سراسر کشور به خوبی در حال انجام است و در ساری نیز 28 مسجد مورد شناسایی قرار گرفت.

وی از برنامه های متعدد و آموزشی در مساجد خبر داد و افزود: محافل انسی با قرآن در برخی مساجد قرآن دو تا سه شب نیز برگزار می شود.

زارع اظهار داشت: در اجرای طرح محفل انس با قرآن کریم شوراهای روستاها، دهیاری ها، پایگاه های بسیج، هیئت امناء مساجد کمک شایانی کردند.