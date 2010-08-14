گروههای سیاسی عراق باید نرمش را جایگزین سرسختی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ،"عادل عبد المهدی" که به مناسبت اولین سالگرد درگذشت سیدعبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق سخن می گفت، اظهار داشت : انتخابات با این هدف برگزار نشد تا فهرست پیروز مشخص شود، بلکه هدف سربلندی عراق بود.

وی افزود : همه به خوبی آگاه هستند که تشکیل دولت مشارکت ملی می تواند از قانون اساسی دفاع کند و سبب انجام اصلاحات و دستاوردهایی در جهت منافع عراقیها باشد.

عبدالمهدی خاطر نشان کرد : سرسختی که گریبانگیر روند سیاسی شده است باید به نرمش تبدیل شود، زیرا در این صورت می توان به جلو حرکت کرد.

این عضو مطرح مجلس اعلای اسلامی عراق و ائتلاف ملی از همه گروههای سیاسی خواست ضمن کنار گذاشتن اختلافات به گفتگوهای سازنده توجه کنند تا عراق از بن بست کنونی خارج شود.

شایان ذکر است که روند تشکیل دولت عراق به ویژه با توجه به مخالفتهایی که با نخست وزیری مجدد نوری المالکی وجود دارد و ادامه پافشاری فهرست العراقیه بر موضع سرسختانه خود و آنچه حق این فهرست برای تشکیل دولت جدید می خواند، به مرحله حساسی رسیده است.