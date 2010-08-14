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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۰۷

وزیر کابینه حریری :

شاهدان دروغین دادگاه ترور حریری باید محاکمه شوند

شاهدان دروغین دادگاه ترور حریری باید محاکمه شوند

وزیر کشاورزی لبنان بر ضرورت محاکمه شاهدان دروغین در دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق الحریری و حامیان آنها و ضرورت توجه جدی به مدارک قاطع دبیرکل حزب الله درباره دخالت صهیونیستها در این مسئله تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه  المنار، "حسین الحاج حسن" گفت : همه گروهها و شخصیتهای لبنانی از جمله "سعد الحریری" نخست وزیر خواهان مشخص شدن قاتل رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان هستند.

وی با اشاره به موضوع شاهدان دروغین دادگاه حریری اظهار داشت : شاهدان دروغین قضیه ترور حریری و حامیان آنها که کشور را در آستانه وقوع فتنه قرار دادند باید محاکمه شوند.

وزیر کشاورزی لبنان تاکید کرد: موضوع شاهدان تقلبی به هیچ عنوان قابل مسامحه و فراموشی نیست. اگر دادگاه بین المللی مسئول محاکمه شاهدان مذکور نیست پس مسئول کیست؟

الحاج حسن خاطرنشان کرد : حزب الله در راستای کمک به دستیابی به حقیقت در موضوع ترور رفیق حریری حرکت می کند و شواهدی که سید حسن نصرالله ارائه کرده برای تحقیق مفید است البته اگر روند تحقیقات جدی باشد.

وی از همه گروههای لبنانی خواست به مسئولیتشان در جلوگیری از فتنه در کشور و حفظ ثبات و وحدت ملی عمل کنند.

کد مطلب 1133667

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