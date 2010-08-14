پاسخ مثبت ابومازن به مذاکرات مستقیم سازش طی روزهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، انتظار می رود که ابومازن ظرف یکی دو روز آینده به درخواست برای بازگشت به مذاکرات مستقیم سازش پاسخ مثبت دهد. طبق نامه دو روز پیش "کاترین اشتون" وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا، انتظار می رود که ابومازن در روزهای نخستین هفته جاری به این درخواست پاسخ داده و بر سر میز مذاکرات مستقیم بنشیند.

در این نامه اشتون ابراز امیدواری کرده با اعلام آمادگی دو طرف، این مذاکرات در ماه جاری میلادی از سر گرفته شود. بر اساس این گزارش ابومازن اخیرا بازگشت به این مذاکرات رابه پایبندی طرف اسرائیلی به بیانیه 19 مارس کمیته چهارجانبه مشروط کرده است.

در بیانیه مذکور که به تاریخ 19 مارس در مسکو منتشر شد، بر توقف شهرک سازی صهیونیستها در کرانه باختری و تشکیل کشور فلسطین در مرزهای سال 1967 تاکید شده است. درهمین حال یک مقام ارشد جنبش فتح گفت: ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان طی چند روز آینده درباره آغاز مذاکرات مستقیم صلح تصمیم گیری می کند.

عزام الاحمد عضو کمیته مرکزی فتح در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت : ایالات متحده مشاوره هایی با کمیته چهارجانبه داشته و ما می خواهیم پاسخ نهایی آنها را در این زمینه بدانیم.



وی افزود: این پاسخ می تواند در موضع گیری نهایی تشکیلات خودگردان درباره مذاکرات سازش تعیین کننده باشد و ما بر اساس آنچه که در روز یکشنبه یا دوشنبه از "دیوید هیل" فرستاده ویژه آمریکا خواهیم شنید، پاسخ آری یا خیر را خواهیم داد.

خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه با اشاره به نامه اشتون نوشت : این نامه نشان می دهد که کمیته چهارجانبه خواستار توقف شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری شده و به دنبال دستیابی به صلح با فلسطینیها در عرض 24 ماه آینده با تاکید بر مرزهای سال 1967 است.

موافقت ابومازن برای ازسرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی با خشم و نارضایتی شدید ملت و گروههای مقاومت فلسطین روبرو شده است که معتقدند این مذاکرات هیچ سودی برای ملت فلسطین و آرمانهای آنها ندارد.