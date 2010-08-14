حاشیه نگاری خبرنگار مهر از افتتاحیه المپیک / تو رقیب من نیستی!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، آیین گشایش رسمی این دوره از بازیها عصر امروز شنبه به وقت تهران در منطقه زیبای مریانا بای با حضور ژاک روگ رئیس کمیته بین المللی المپیک، نخست وزیر و رئیس جمهور سنگاپور، مقامات و مسئولان سیاسی و ورزشی کشورهای مختلف، محمد علی آبادی و بهرام افشارزاده رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران برگزار شد.

در این مراسم مثل همه مراسم های افتتاحیه کشورهای شرق آسیا برگزاری مراسم و رقص های سنتی و بومی بخش عمده ای را به خود اختصاص داده بود. ضمن اینکه بکار بردن نمادهای اژدها و موجودات اساطیری نیز از نکات بارز این افتتاحیه بود.

* به هنگام اجرای موسیقی سنتی سنگاپور توسط نوجوانان، تصاویری از اسکوربردهای مختلف پخش می شد که حاوی تصاویری از کشته شدن کودکان و نوجوانان در جنگ های مختلف بود.

* در بخش هایی از مراسم افتتاحیه تصاویری از محیط زیست و ارتباط آن با ورزش پخش شد.

* هنگام پخش سرود این بازیها توسط نوجوانان شعارهای زیبایی نیز در معرض دید قرار می گرفت. در یکی از این شعارها از زبان نوجوانان شرکت کننده در المپیک آمده بود: " تو رقیب من نیستی ... تو خواهر منی ... تو برادر منی ... امروز، روز من و تو است ...

* پرچم هر کشور در اختیار یکی از قهرمانان ورزشی بود که از مقابل جایگاه ویژه عبور می کردند و مورد تشویق قرار می گرفتند. پرچمدار کاروان ایران امر صدیقی بود.

* اکثر تیم های شرکت کننده با لباس ورزشی در مراسم افتتاحیه حضور داشتند اما کاروان ایران با لباس رسمی رژه رفت. برخی کشورها نیز با لباس های بومی و محلی در مراسم حاضر شدند.

صحنه ای از مراسم افتتاحیه نخستین دوره المپیک نوجوانان در سنگاپور

* دو دختر مصری و قطری پرچمدار کاروان کشورشان بودند که هر دو با حجاب اسلامی پرچم را حمل می کردند.

* ژاک روگ، نخست وزیر و رئیس جمهور سنگاپور از سخنرانان مراسم افتتاحیه بودند. با یپام این سه نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان رسما آغاز شد.

* هشت نفر از قهرمانان پیشین المپیک ضمن حمل پرچم، آن را به هشت نفر از قهرمانان سنگاپوری تحویل دادند.

* در بخش دیگری از مراسم افتتاحیه تصاویری از حمل پرچم المپیک از یونان تا سنگاپور به نمایش درآمد.

* مشعل این دوره از بازیها به طرز زیبایی از سوی یک موجود اساطیری نمادین از دل آب رودخانه بیرون آمد و در ساحل به " دارن چوی" قهرمان 16 ساله قایقرانی سنگاپور تحویل داده شد تا وی مشعل بازیها را رسما روشن کند.

نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان از فردا یکشنبه به طور رسمی در سنگاپور آغاز خواهد شد و تا روز 4 شهریورماه ادامه خواهد داشت.