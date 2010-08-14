آب شرب 10 شهر مازندران از سدهای استان تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله واحد عصر شنبه در جلسه شورای منابع آب استان افزود: بخشی از نیاز شرب باید از طریق آب سدها تامین شود که هم اکنون سه طرح جهت تامین آب ۱۰ شهر مازندران با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان از سوی این شرکت در دست اجراست.

وی خاطر نشان کرد: با بهره برداری از خط انتقال و تصفیه خانه این طرح ها سالانه حدود ۷۵ میلیون متر مکعب آب اختصاص می یابد که خوشبختانه این طرحها از پیشرفت خوبی برخوردار هستند.

به گفته واحد، طرح آبرسانی به شهرهای رامسر، کتالم و سادات شهر از سد میجران با پیشرفت حدود ۸۰ درصد ، طرح آبرسانی به شهر ساری از سد شهید رجایی که از پروژه های الویت دار و بسیار مهم وزارت نیرو در استان است با پیشرفت حدود ۵۵ درصد و طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف از سد البرز با پیشرفت ۱۰ درصد و سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیارد تومان در دست اجرا هستند که امیدواریم به ترتیب در پایان سال ۸۹ ،۹۰ و ۹۱ وارد مدار بهره برداری شوند.

واحد با اشاره به پیشرفت احداث تصفیه خانه هر یک از طرح های مذکور تصریح کرد: با توجه به رشد روز افزون جمعیت و ظرفیت بالای گردشگری استان نیازمند تامین آب از طریق سدها و بهره گیری از سیستم آب شیرین کن در نواحی ساحلی هستیم که این امر نیازمند سرمایه گذاری جدی در این زمینه است.