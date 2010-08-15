احسان لشکری کشتی گیر آزادکار وزن 84 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اسفندماه سال گذشته در رقابتهای جام جهانی روسیه در عین ناباوری شکست سختی مقابل قادس اف روس خوردم.

وی ادامه داد: در جام زیلکوفسکی در دیدار فینال رودروی این حریف روس قرار گرفتم تا انتقام شکست در مسکو را از وی بگیرم اما نشد. فکر می کردم این حریف روس که در جام زیلکوفسکی به مقام قهرمانی رسید به مسکو بیاید در حالی که روسها تصمیم گرفتند تا کتسویف قهرمان اروپا در سال 2010 میلادی ونفر اول رقابتهای قهرمانی کشور در رقابتهای جهانی شرکت کند.

وی تصریح کرد: فیلم مبارزات این کشتی گیر را در رقابتهای قهرمانی روسیه با قادس اف دیده ام و با نوع مبارزه وی آشنا هستم و در این مدت باقی مانده تا رقابتهای جهانی تلاش می کنم با کمک کادر فنی برای مبارزه با این حریف روس آماده شوم.

لشکری در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که کادر فنی صلاح بداند در رقابتهای جهانی به میدان بروم تمام تلاش خود را می کنم تا در نخستین حضورم در این رقابتها خوشرنگترین مدال را در خاک روسها بدست آورم زیرا میدانم چیزی از خوبهای دنیا کم ندارم.

رقابتهای جام زیلکوفسکی لهستان روزهای 16 و 17 مرداد ماه در شهر اسپالا برگزار شد و لشکری در آخرین میدان تدارکاتی تیم ایران صاحب مدال نقره شد.