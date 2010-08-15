8800 مدرسه خوزستان هنوز با گچ و تخته سیاه فعالیت می کنند

سید بهزاد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: آموزش و پرورش در کشور و در دهه 70 با جهش جمعیتی بالای مواجه شد به گونه ای که جمعیت دانش آموزی به 18 میلیون نفر و در استان خوزستان به یک میلیون و 100 هزار نفر رسید ولی بعد از آن اکنون چهار تا پنج سال است که جمعیت دانش آموزی استان به 935 هزار نفر کاهش یافته و در کشور به 14 میلیون نفر رسیده است.

وی ادامه داد: از اینکه وزارت آموزش و پرورش توسعه کمی خوبی در مدارس استان داشته اند بسیار جای خوشحالی دارد به گونه ای که تقریبا روزانه یک مدرسه در استان ساخته شد و با اختصاص اعتبارات عمرانی مناسب وجهه عمرانی روستاها به واسطه ساخت مدارس عوض شده است.



معاون آموزش و نوآوری اداره کل آموزش و پرورش خوزستان افزود: با این وجود باید این را مسئله را بپذیریم که ساخت مدارس چیزی به بالا بردن سطح سواد در استان کمک نکرد زیرا هنوز شاهد تدریس به شیوه سنتی هستیم این در حالیست که وزیر آموزش و پرورش هم بر تخصیص 12 درصدی اعتبارات عمرانی به تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی اصرار زیادی دارد.



وی ادامه داد: دانش آموزانی در خوزستان وجود دارد که دارای هوش و استعداد بالایی هستند و برنامه ریزی ما در آموزش و پرورس استان خوزستان به این سمت است که قصد داریم این دانش آموزان را به المپیادهای کشوری و جهانی بفرستیم اما متاسفانه هنوز نتوانسته اند میکروسکوپ مورد نیاز این افراد را تهیه کنیم.



علوی بیان داشت: اینکه نوسازی و مدارس هر ساله مکلف به تجهیز کولر و آبسردکن و ... در مدارس است را که همه ساله شاهد آن هستیم هستیم ولی در بحث تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه تنها استانی بوده ایم که نتوانستیم بودجه 12 درصدی را جذب کنیم با این وجود امسال تمام تلاش ما این است که در مقطع ابتدایی سه درصد، در مقطع راهنمایی سه درصد و در متوسطه و مراکز فنی و حرفه ای 6 درصد جذب اعتبار کنیم تا به رتبه خوبی در کشور و در بحث آموزش برسیم.



معاون آموزش و نوآوری اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تاکید کرد: متاسفانه اکنون هشت هزار و 800 مدرسه در استان وجود دارد که اغلب آنها دارای تجهیزاتی از قبیل گچ و تخته هستند که امروز بیش از گذشته درمدارس استان نیاز به تجهیزات روز است.