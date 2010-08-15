تخطی از سرعت مجاز به طور متوسط 19.8 کیلومتر برساعت است

سعید حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه میزان سرعت خودروها درجادههای گیلان بالاست، افزود: درکنار اجرای هدفمند آموزش واطلاع رسانی عمومی با موضوعیت مدیریت سرعت که از سوی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان با هماهنگی پلیس راه و سایر دستگاههای ذیربط استان انجام می گیرد، عوامل نظارتی برای حفظ حقوق هموطنان با رانندگانی که بدون توجه به توصیه ها اقدام به رانندگی خطرناک می کنند، برخورد قانونی خواهند کرد.

وی با اشاره به این نکته که بیشترین تخلف سرعت غیرمجاز دربزرگراههای استان به ثبت رسیده است، خاطر نشان کرد: بخشی از متخلفان هموطنان غیربومی هستند که به منظور گردش یا انجام کار وارد استان می شوند.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان همچنین در خصوص روشهای متنوع مدیریت سرعت در این بخش گفت: استفاده از دوربینهای ثابت یکی از این روشهاست که پس از تشخیص تخلف نسبت به ثبت وارسال تصاویر به نزدیکترین واحد پلیس راه اقدام می کند.

وی عنوان کرد: دوربینهای خودرویی که ازکلیه تخلفات فیلم برداری می کند نیز بر روی خودروی گشت پلیس نصب شده واین امکان وجود دارد تا درتمام محورها مورد استفاده قرارگیرد.

رضایی با اشاره به اینکه سامانه های هوشمند با بکارگیری بستر مخابراتی همراه با سخت افزار و نرم افزارهای تعریف شده نیز امروزه کاربردهای فراوانی دارند، افزود: مهمترین اقدام برای رعایت سرعت مجاز و پیشگیری ازحوادث رانندگی همراهی مردم است.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی مرکز مدیریت راههای استان در اداره کل حمل و نقل و پایانه ها، سطح ایمنی تردد در محورهای استان افزایش و بروزحوادث جاده ای کاهش یابد.