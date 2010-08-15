تولید نانوکامپوزیت مغناطیسی برای تشخیص بیماری در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس لیدا غضنفری مجری طرح نانوکامپوزیت اکسید آهن - سیلیکا را گروه خاصی از مواد نانو کامپوزیتی دانست که شامل نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی (به عنوان هسته مرکزی) و پوسته نازکی از سیلیکای "دیا مغناطیس (دارای پتانسیل بالا برای کاربرد در تصویربرداری تشدید مغناطیسی و دارورسانی) می شود.

وی ادامه داد: برای پوشش دهی سطح نانو ذرات پودر مشکی رنگ جامدی از سیلیس تهیه و از آن برای پوشش دهی سطح نانو کامپوزیت با لایه ای از سیلیس مورد استفاده قرار گرفت. در این مرحله مطابق روش "استوبر"، پوشش دهی سطح نانو ذرات مگنتیت پایدار شده با لایه ای از سیلیس از طریق هیدرولیز و تراکم تترااتیل اورتوسیلیکات (TEOS) در مخلوط پایه اتانول/آب در دمای محیط انجام د‌ادیم.

غضنفری اندازه نانو ذرات به دست آمده در این پژوهش را 8/5 نانو متر ذکر کرد و گفت: با توجه به ویژگی های نانو کامپوزیت های اکسید آهن- سیلیکا می توان از آن در حوزه مهندسی پزشکی و همچنین امور مربوط به تشخیص و درمان بیماری استفاده کرد.