کیانی: توانایی تیم بسکتبال ایران بیش از نمایشی است که برابر مصر داشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از سنگاپور، قاسم کیانی پس از پیروزی بسکتبالیست‌های نوجوان ایرانی برابر تیم مصر با بیان این مطلب افزود: نسبت به بازی اول تیم ما نمایش خوبی داشت اما بازیکنان ایران به مراتب بهتر از این هستند و توانایی آنها بیش از اینهاست.

وی در ادامه افزود: ما در ایران چنین زمینی نداریم و برای اولین بار است که در چنین شرایطی به میدان می رویم. بازی در زمینی که با شرایط آن آشنا نیستیم، آنهم با شرایط آب و هوایی سنگاپور و هوای شرجی این شهر برای ما خیلی دشوار بود. به تمام اینها سروصدا و موسیقی که در کنار زمین پخش می شد را هم اضافه کنید، مشخص می‌شود که تیم ما کار آسانی برای شکست مصر نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه نوجوانان بازی به بازی بهتر می شوند، افزود: قوانین مسابقات جدید است و داور در بازی امروز چندین بار مرتکب اشتباه شد. دیروز هم رئیس کمیته داوران فیبا تاکید کرد تیمها با داوران همکاری کنند تا مسابقات بهتر برگزار شود.

کیانی با ابراز امیدواری از آینده تیمش گفت: امیدوارم روند روبه رشد تیم نوجوانان ایران تداوم یابد. ما بدون هیچ بازی تدارکاتی خارجی پای به میدان سنگاپور گذاشته ایم با این حال در گام اول نمایش راضی کننده ای داشتیم. بازیکنان من با تعصب و غیرت بازی کردند و شایسته پیروزی بودند.

سرمربی تیم بسکتبال نوجوانان ایران در مورد حریف آینده این تیم، لیتوانی گفت: من تمرین تیم لیتوانی را دیدم، این تیم، تیم خوبی است. لیتوانی از کشورهایی است که بسکتبال جز رشته های برتر آن به حساب می آید. با این حال بازیکنان من ترسی از تیم لیتوانی ندارند.

وی در ادامه افزود: من تیم آرژانتین را ندیده ام و شناختی از تیم ندارم. تیم پاناما را هم فکر نمی کنم قوی تر از تیم مصر باشد. ما در مرحله مقدماتی نباید هیچ تیمی را که دستکم بگیریم و باید با جدیت مقابل حریفان حاضر شویم.

کیانی از پیش بینی نتایج تیم بسکتبال نوجوان ایران در المپیک سنگاپور خودداری کرد و گفت: پیش بینی در بسکتبال ممکن نیست. در رده سنی بزرگسالان که ما تمامی حریفان را می شناسیم امکان پیش بینی نیست، چه رسد به مسابقات رده سنی نوجوانان که ما هیچ شناختی از حریفان نداریم.

وی ادامه داد: در سنگاپور حریف ما زمین مسابقه، داور، شرایط جوی و ... هم هستند و باید با همه اینها بجنگیم. با این حال امیدواریم بسکتبال ایران را برای اولین بار در رده جهانی صاحب عنوان کنیم.

نخستین دوره بازی های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می رسد.