بودجه سه میلیارد تومانی برای مجموعه "شوق پرواز"

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته دکتر عباس خامهیار معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد هزینه ساخت مجموعه تلویزیونی "شوق پرواز" به کارگردانی یدالله صمدی با مضمون داستان زندگی شهید بابایی بیش از سه میلیارد تومان شده است.
- آرزو مهبودی، نویسنده شیرازی که دو هفته گذشته اعلام کرد مجموعه "فاصلهها" از روی کتاب او به سرقت رفته است بعد از واکنش محمدرضا شفیعی تهیهکننده سریال و مسعود بهبهانینیا نویسنده هفته گذشته با ارسال یادداشت خطاب به سازندگان "فاصلهها" گفت: چرا صحبتهای فرماندار شیراز شما را عصبانی کرده است؟ در حالی او گفت در صورت اثبات سرقت هر حمایتی برای دفاع از این کتاب انجام میشود. او در بخش دیگری از یادداشتاش گلایههایی هم به یادداشت بهبهانینیا کرد.
-اسفندیار رحیم مشایی سخنگوی دولت هفته گذشته همراه هادی سعیدی کیاسری رئیس کانون ادبیات و مشاور ادبی از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی "یک روز قبل" که به کارگردانی صادق کرمیار برای پخش در هفته دفاع مقدس از شبکه یک آماده میشود، بازدید کرد. یکی از سایتها هم دو هفته گذشته اعلام کرد رحیم مشایی از مجموعه تلویزیونی "قهوه تلخ" به کارگردانی مهران مدیری بازدید کرده است.
نمایی از مجموعه تلویزیونی "شوق پرواز"
- سردار سرلشگر غلامعلی رشید جانشین ستاد کل نیروهای مسلح و همرزم شهید حسن باقری هفته گذشته در نامهای خطاب به مسعود جعفری جوزانی کارگردان سریال "در چشم باد" از این سریال تمجید کرد.
- سعید نعمتالله، فیلمنامهنویس نیز هفته گذشته در نقدی که به نگارش مجموعه "زیر هشت" شد گفت: من اینجوری مینویسم. تحمل نقد اثرم را ندارم، چون آدم نقدپذیری نیستم.
- شاهرخ استخری، بازیگر نقش سعید در مجموعه تلویزیونی "فاصلهها" گفت: بازی در این سریال صرفاً برای اثبات یکسری مسائل به خودم بود و اینکه می توان یک نقش تکراری را متفاوت بازی کرد یا نه؟ و در مجموع سعی کردم با انرژی خیلی بیشتری نسبت به سریال "دلنوازان" بازی کنم.
- برنامه "دو قدم مانده به صبح" که از هشتم مردادماه سال 1386 از شبکه چهار پخش میشود قرار است از ابتدای مهرماه ساختار و محتوای آن تغییر کند.
- دکتر الهی قمشهای و محمود کلاری از مجموعه تلویزیونی "تبریز مه آلود" به کارگردانی محمدرضا ورزی بازدید کردند. قمشهای در این بازدید بر اهمیت بالای به تصویر کشیدن وقایع مهم تاریخ ایران تاکید و اظهار امیدواری کرد این سریال دیدنی و پربیننده باشد.
- هفته گذشته یکی از خبرگزاریها درباره بخش پایانی لوکیشنهای ایران مجموعه "زمین انسانها" خبری منتشر کرد که با واکنش ابوالحسن داودی، کارگردان این مجموعه رو به رو شد. او در گفتگو با یکی از روزنامهها گفت: تصویربرداری در ایران تمام نشده و بخشهایی از آن باقی مانده است. کار تولید به دلیل نبود بودجه متوقف شده است و منتظر هستیم مشکلات قراردادی مجموعه حل شود.
- دیروز اعلام شد پخش مجموعه تلویزیونی "بشارت منجی" به کارگردانی و نویسندگی نادر طالبزاده در دو شبکه لبنانی متوقف شده است. طالبزاده در این باره در گفتگو با یکی از خبرگزاریها توقف پخش این سریال در شبکههای "ان.بی.ان" و "المنار" را به دلیل برخوردهای سیاسی دانست و افزود: عدم توفیق دشمنان حزبالله در هفته گذشته باعث شده است که تصمیم به قطع این سریال از شبکههای تلویزیونی بگیرند.
وی گفت: سریال "بشارت منجی" در سال 2007 از جشنواره مذهب امروز وابسته به واتیکان جایزه بهترین گفتوگوی ادیان را گرفته است. این فیلم در سالن اجتماعات دانشکده ارتباطات دانشکده واتیکان نیز به نمایش درآمده است؛ بنابراین کسانی که در لبنان به توقف سریال دستور دادهاند، برخورد سیاسی میکنند.
او یادآور شد: این سریال در جایی که باید تقدیر شود و جایزه بگیرد، جایزه گرفته است؛ بنابراین آنچه در برخی سایتهای خبری خارجی مبنی بر این آمده است که این سریال براساس عقاید قرآنی ساخته شده و از انجیل چهارگانه هم استفاده کرده، درستتر است. این عقاید قرآنی که میگویند عیسی(ع) پسر خدا نیست کمی به مذاق این افراد خوشایند نیامده است و در نتیجه به توقف سریال "بشارت منجی" دستور دادند.
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