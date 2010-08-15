اجرای طرح ملی ضیافت اندیشه در دانشگاه بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسئول برگزاری طرح ملی ضیافت اندیشه در دانشگاه بیرجند شنبه شب در مراسم افتتاح این طرح، گفت: طرح ملی ضیافت اندیشه در سومین روز از ماه مبارک رمضان همزمان با 30 استان کشور در این دانشگاه آغاز شده است.

حجت الاسلام محمدعلی جعفری با بیان اینکه در خراسان جنوبی بالغ بر دو هزار نفر از دانشجویان در این طرح ثبت نام کرده اند، افزود: از این تعداد 90 درصد دانشجویان بومی استان هستند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح در سطح دانشگاه‌ ها، تصریح کرد: به دلیل فاصله افتادن ماه مبارک رمضان با برنامه های آموزشی دانشگاه ها طی چند سال گذشته و به منظور بهره گیری از فضای معنوی این ماه این طرح در دانشگاه ها برگزار شده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند به محورهای برگزاری این طرح اشاره کرد و بیان داشت: علوم قرآنی، نهج البلاغه، جنگ نرم، مهارتهای زندگی، فمنیسم و جریان شناسی از جمله محورهای برگزاری این طرح است.

حجت الاسلام جعفری با اشاره به برگزاری محورهای فوق برنامه در این طرح، عنوان کرد: تربیت بدنی، تربیت و خودسازی، انجام امور خیریه، نقد فیلم و برنامه های ادبی، مداحی و کرسی آزاد اندیشی مشاوره از جمله محورهای فوق برنامه در این طرح است.

مسئول برگزاری طرح ملی ضیافت اندیشه در دانشگاه بیرجند در خصوص مزایای شرکت در این طرح، تصریح کرد: دانشجویان شرکت کننده در طرح ملی ضیافت اندیشه در پایان دوره از گذراندن چهار واحد معارف اسلامی معاف می شوند.

حجت الاسلام جعفری در پایان با بیان اینکه در این طرح سه هفته دوره آموزشی برای دانشجویان برگزار می شود، یادآور شد: بر اساس فرم‌های تکمیل شده توسط دانشجویان شرکت‌ کننده 79 درصد دانشجویان دارای سابقه فعالیت فرهنگی بوده‌ و 91 درصد دانشجویان نیز در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

معاون اداری مالی دانشگاه بیرجند نیز در این مراسم گفت: دانشجویان اقشار تاثیرگذار جامعه هستند که رفتارشان برای جامعه الگو است بنابراین باید برای رفتار و اعمال خود هدف و برنامه ریزی داشته باشند.

غلامرضا زمانی اجرای این طرح را فرصتی مناسب برای تفکر، تدبیر و اندیشه بویژه در ماه مبارک رمضان دانست و افزود: دانشجویان در این طرح در هر تخصص و رشته ای درس مفاهیم علمی را در کنار مفاهیم درسی از قرآن فرا می گیرند.

وی در خطاب به دانشجویان خاطر نشان کرد: دانشجویان باید چشم انداز خود را از قرآن درک کرده و از مفاهیم این کتاب آسمانی درس بگیرند.

معاون اداری مالی دانشگاه بیرجند در پایان تعداد دانشکده های دانشگاه بیرجند را 10 باب ذکر کرد و یادآور شد: هم اکنون این دانشگاه دارای هشت هزار داتشجو و 240 نقفر عضو هیئت علمی است.