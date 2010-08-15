ماموریت اطفاء و نجات در جاده ها به هلال احمر واگذار شد

دکتر محمد سرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه تا کنون در جادههای کشور مغفول مانده بود، انجام عملیات اطفاء و نجات در حوادث ترافیکی است.

وی با اشاره به محدودیتهای قانونی آتش نشانی برای حضور در جاده های کشور، افزود: آتش نشانی اجازه ورود به جاده ها را ندارد و همین مسئله سبب شده در چنین حوادثی با مشکلات متعددی مواجه شویم.

سرور گفت: وقتی یک خودرو در نقطه ای از جاده های کشور دچار حریق می شود معلوم نیست که کدام دستگاه و سازمانی می بایست برای اطفاء حریق وارد عملیات شود و از همین رو همواره با مشکلات متعددی مواجه می شویم.

معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه متولی امداد و نجات در کشور جمعیت هلال احمر است و آتش نشانی نمی تواند به ماموریتهای کشوری ورود کند، ادامه داد: بر اساس مصوبه ای که اخیرا صادر شده سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر مسئولیت نجات و اطفاء را در حوادث جاده ای به عهده دارد.

سرور از ایران به عنوان ششمین کشور حادثه خیز دنیا نام برد و افزود: این موضوع باعث شده که مدیریت کلان در بخش پیش بیمارستانی به اورژانس کشور محول شود.