مومنی: باید به فکر حضور بین المللی باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری و جمعی از خبرنگاران و دبیران سرویسهای فرهنگی رسانه ها برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که با اجرای شهرام شکیبا برگزار شد نماهنگی از برنامه‌ها و فعالیتهای حوزه هنری به نمایش در آمد و پس از آن سمفونی ظهور به رهبری مهدی وجدانی اجرا شد.

در ادامه رئیس حوزه هنری با تبریک روز خبرنگار گفت: امروز در دهه چهارم انقلاب هستیم و در این شرایط انتظار از ادب و هنر بالاتر است به همین دلیل مسئولیت ما و شما نیز به مراتب بیشتر خواهد شد.

وی افزود: باید به این انتظار پاسخ مثبت داده و با شناخت زمان مناسب دست به تولید برنامه‌های مختلف زده و بیش از گذشته به فکر حضورهای بین المللی باشیم..

در پایان و قبل از مراسم افطار نمایشی با موضوع روز خبرنگار به اجرا در آمد.