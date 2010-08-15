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۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

تقدیر خبرنگاران در حوزه هنری/

مومنی: باید به فکر حضور بین المللی باشیم

مومنی: باید به فکر حضور بین المللی باشیم

مراسم تقدیر از خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر به مناسب 17 مرداد ماه روز شنبه شب با حضور مدیران سازمان حوزه هنری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم  با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری و جمعی از خبرنگاران و دبیران سرویسهای فرهنگی رسانه ها برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که با اجرای شهرام شکیبا برگزار شد نماهنگی از برنامه‌ها و فعالیتهای حوزه هنری به نمایش در آمد و پس از آن سمفونی ظهور به رهبری مهدی وجدانی اجرا شد.

در ادامه  رئیس حوزه هنری با تبریک روز خبرنگار گفت: امروز در دهه چهارم انقلاب هستیم و در این شرایط انتظار از ادب و هنر بالاتر است به همین دلیل مسئولیت ما و شما نیز به مراتب بیشتر خواهد شد.

وی افزود: باید به این انتظار پاسخ مثبت داده و با شناخت زمان مناسب دست به تولید برنامه‌های مختلف زده و بیش از گذشته  به فکر حضورهای بین المللی باشیم..

در پایان و قبل از مراسم افطار نمایشی با موضوع روز خبرنگار به اجرا در آمد.  

کد مطلب 1133818

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