داستانهای کوتاه فکری برای آموزش فلسفه به نوجوانان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرورش تفکر خلاق و نقاد در کودکان، اساس تعلیم و تربیت جدید است. این در حالی است که در نظام آموزش و پرورش سنتی آموزش به نحو یکسویه اتفاق می‏افتد و فقط رابطه معلم و شاگردی است که بر فضای کلی آن حاکم است. این معلم است که درس می‏دهد و همواره اوست که جواب صحیح را می‏داند.

اما در سیستمهای آموزشی مبتنی بر فلسفه برای کودکان و نوجوانان، از یکسو گفتگو در اولویت قرار می‏گیرد و از سوی دیگر پاسخ به مسائل از پیش مشخص و قطعی نیستند. در اینگونه آموزشها، کودکان می‏آموزند که خود بیندیشند، ارزیابی و در نهایت قضاوت کنند. بنابراین پرورش ذهن نقاد و پرسشگر مهمترین هدف فلسفه برای کودکان است.

در شرایطی که سیستم آموزشی در ایران بیشتر از آنکه در پی هدف مذکور باشد تنها به انباشتن حافظه دانش‏آموزان از مطالب گوناگون و گاه بیفایده اکتفا می‏کند، انتشار کتابی با عنوان "داستانهای کوتاه فکری برای آموزش فلسفه به نوجوانان" آن هم از سوی ناشری خارج از شهر تهران و به کوشش علاقمندانی که نه در مرکز، بلکه در پیرامون، دغدغه فلسفه برای کودکان را دارند به خودی خود کوششی ارزنده و شایان تقدیر است.

در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان، مسائل فلسفی مورد نظر بعنوان مثال در قالب یک داستان عرضه می‏شوند. سپس دانش‏آموزان با پرسش و پاسخ به بحث با یکدیگر می‏پردازند و در این میان معلم تنها می‏کوشد آنها را هدایت کند.

به این ترتیب کلاس به حلقه کندوکاوی تبدیل می‏شود که می‏تواند نتایجی چون کوشش مشترک برای رسیدن به فهم و دانش، یادگیری تفکر و نیز تفکر نقدی، سؤال کردن و ارائه دلیل، فکر کردن و تصحیح اندیشه‏های خویش، کار گروهی و مشارکت و احترام به دیگران، تجربه گفتگو و کسب روحیه انتقادپذیری را در پی داشته باشد.

در واقع در کلاسهای آموزش فلسفه، دانش‏آموز خود فکر می‏کند نه اینکه فکر دیگران را یاد بگیرد. در نتیجه این موضوع باعث می‏شود که کودک در آینده، به فردی فعال، محقق و متفکر تبدیل شده و در تمامی مراحل زندگی خود با روحیه حل مسئله با مشکلاتش رو به رو شود.

کتاب "داستانهای کوتاه فکری برای آموزش فلسفه به نوجوانان" در سه بخش تدوین شده است: در بخش اول چهار داستان از نویسنده معروف دانمارکی، هانس کریستین اندرسون منتشر شده که توسط پرجسپرسن برای کلاسهای آموزش فلسفه بازنویسی شده است. در بخش دوم و سوم نیز داستانهایی از پرجسپرسن و نیز لیندا کلی آمده است.

از ویژگیهای مفید این کتاب این است که بلافاصله پس از اتمام هر داستان، راهنمایی برای داستان ذکر شده که شامل پرسشهایی جهت پرسیدن از دانش‏آموزان است و در نهایت فعالیتی پایانی نیز برای انجام، پیشنهاد شده است.